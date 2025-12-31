본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

계룡산단교차로~방동교차로 3km 구간...31일 오후 1시 임시개통

충청취재본부 모석봉기자

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.12.31 09:18

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전체 8.5km 중 잔여 구간 5.5km는 2026년 상반기 중 전 구간 개통

사진=대전지방국토관리청 제공

사진=대전지방국토관리청 제공

AD
원본보기 아이콘

충청남도 계룡시 두마면 왕대리(계룡산단교차로)에서 대전시 유성구 방동(방동교차로)까지 약 3.0km 구간이 31일 오후 1시 임시 개통한다.


대전지방국토관리청이 계룡시 국도대체우회도로(연산~두마) 건설공사 8.5km 중 이번에 3.0km 구간을 먼저 개통한다.

사진=대전지방국토관리청 제공

사진=대전지방국토관리청 제공

원본보기 아이콘

이번 공사는 2018년에 착공 총사업비 2195억 원을 투입해 계룡시를 우회하는 왕복 4차로의 신설 국도 8.5km를 건설 중으로, 계룡시 지역 내 산업단지의 물류 효율성을 높이고, 인근 지역 주민들의 교통 편의를 위해 단계적으로 개통을 추진할 계획이다.


이번 임시 개통으로 계룡 IC 및 계룡산업단지가 왕복 4차로의 신설 국도와 연결됨에 따라 산단 입주기업의 물류 효율성을 높일 것으로 기대되며, 계룡시와 논산 벌곡면 등 인근 지역 주민들의 통행 편의성도 개선될 전망이다.

사진=대전지방국토관리청 제공

사진=대전지방국토관리청 제공

원본보기 아이콘

아울러, 공사 잔여 구간 5.5km에 대해서도 잔여 공사를 차질 없이 추진해 2026년 상반기 중 전 구간 개통을 완료할 예정이다.


방윤석 대전지방국토관리청장은 "이번 임시 개통을 통해 지역 주민과 도로 이용자들의 이동 편의가 향상될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 철저한 안전관리와 현장관리를 통해 주민들이 안심하고 이용할 수 있는 도로 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'[인터뷰] "한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다진화하는 '모임통장'

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

檢, 수능 '일타강사' 현우진·조정식… '문항 거래' 불구속 기소

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

'악성' 미분양 3만가구 육박13년만 최대치

"소프트뱅크, 오픈AI에 400억달러 투자 완료"

새로운 이슈 보기