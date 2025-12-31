계룡산단교차로~방동교차로 3km 구간...31일 오후 1시 임시개통

전체 8.5km 중 잔여 구간 5.5km는 2026년 상반기 중 전 구간 개통

충청남도 계룡시 두마면 왕대리(계룡산단교차로)에서 대전시 유성구 방동(방동교차로)까지 약 3.0km 구간이 31일 오후 1시 임시 개통한다.

대전지방국토관리청이 계룡시 국도대체우회도로(연산~두마) 건설공사 8.5km 중 이번에 3.0km 구간을 먼저 개통한다.

이번 공사는 2018년에 착공 총사업비 2195억 원을 투입해 계룡시를 우회하는 왕복 4차로의 신설 국도 8.5km를 건설 중으로, 계룡시 지역 내 산업단지의 물류 효율성을 높이고, 인근 지역 주민들의 교통 편의를 위해 단계적으로 개통을 추진할 계획이다.

이번 임시 개통으로 계룡 IC 및 계룡산업단지가 왕복 4차로의 신설 국도와 연결됨에 따라 산단 입주기업의 물류 효율성을 높일 것으로 기대되며, 계룡시와 논산 벌곡면 등 인근 지역 주민들의 통행 편의성도 개선될 전망이다.

아울러, 공사 잔여 구간 5.5km에 대해서도 잔여 공사를 차질 없이 추진해 2026년 상반기 중 전 구간 개통을 완료할 예정이다.

방윤석 대전지방국토관리청장은 "이번 임시 개통을 통해 지역 주민과 도로 이용자들의 이동 편의가 향상될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 철저한 안전관리와 현장관리를 통해 주민들이 안심하고 이용할 수 있는 도로 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





