정당

국힘 당무감사위 "당원게시판 문제 한동훈에 책임…드루킹 사건보다 심각"

최유리기자

입력2025.12.30 16:26

"심판이 승부조작…징계 권고 없이 윤리위 송부"

국민의힘 당무감사위원회는 30일 이른바 당원 게시판 논란에 대한 조사 결과 "한동훈 전 대표의 관리 책임이 있음을 확인했다"고 밝혔다. 공론장 관리자이자 심판이 승부조작을 한 격이라며 조사 결과를 중앙윤리위원회에 송부할 방침이다.


당무감사위는 이날 제8차 회의를 마치고 "당원 게시판 조사 결과 문제 계정들은 한 전 대표의 가족 5인의 명의와 동일하다"며 "전체 87.6%가 단 2개의 IP에서 작성된 여론 조사 정황이 확인됐다"고 말했다.

이호선 당무감사위원장은 서면 답변서를 통해 문제 계정들의 IP와 한 전 대표 가족들의 휴대전화 뒷번호, 거주 선거구, 4일 이내로 집중된 탈당 시점 등이 일치한다고 설명했다. 이 위원장은 "동명이인이 이 모든 조건을 우연히 공유할 확률은 사실상 0%"라며 "만약 우연한 일치라면 피조사인이 직접 해명하면 되는데 아무런 답변이 없었다"고 했다. 그러면서 "단순한 질문에도 답변을 거부한 것은 정치적·도의적으로 해명을 회피한 것으로 볼 수밖에 없다"고 주장했다.

당무감사위원회는 해당 사안을 대규모 여론조작 사건인 이른바 드루킹 사건에 빗대기도 했다. 이 위원장은 "양적 규모는 다르나 질적으로 보면 이 사건은 당 대표 또는 그 측근이 가족 명의를 도용해 당내 여론을 조작한 의혹이라는 점에서 더 심각할 수 있다"며 "당심을 왜곡해서 외부 언론매체를 통해 보도하고 확대 재생산해 일반 여론까지 움직이려 했다면 드루킹 사건보다 더 심각한 범죄일 수 있다"고 비판했다. 이어 "당 대표는 공론장을 공정하게 관리할 책임이 있다"며 "이런 점에서 심판이 승부조작을 한 것과 같다"고 지적했다.


당무감사위는 한 전 대표에 대한 징계 권고 없이 조사 결과만 윤리위에 송부하기로 했다. 이 위원장은 "피조사인이 당무감사위 조사 권한에 대해 이의제기할 가능성을 감안했다"며 "그 부분은 윤리위 심의 과정에서 다퉈질 수 있는 사안"이라고 했다. 당무감사위 조치에 대한 정치적 의도를 두고는 선을 그었다. 이 위원장은 "(당내 경쟁자 제거라는 비판은) 터무니없는 주장"이라며 "정치적 의도가 있었다면 징계 권고 없이 윤리위에 송부하겠나"라고 되물었다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
