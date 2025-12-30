"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 영국

英, 내년 3월부터 도입

체험형 모병으로 병력난 해법 모색

군사 훈련 + 직업 훈련 '체험형'

젊은 층 자발적 유입 늘릴 계획

병력 부족에 시달리고 있는 영국이 25세 미만 청년을 대상으로 1년간 유급 '군 복무 체험 프로그램'을 도입한다. 징병제 부활 대신, 급여와 직업 훈련을 결합한 체험형 제도로 젊은 층의 자발적 유입을 늘리겠다는 구상이다.

27일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 영국 정부는 이날 내년 3월부터 청년층을 대상으로 한 1년짜리 군 기초 복무 프로그램을 시범 운영할 계획이라고 밝혔다. 참가자는 육군·해군·공군 가운데 한 군을 선택해 기초 군사훈련과 함께 실무 교육을 받게 된다.

대학 진학 대신 '군 체험'…진로 탐색형 복무 모델

해당 프로그램은 고등학교 졸업 후 곧바로 대학이나 취업을 선택하지 않은 청년층을 주요 대상으로 한다. 일정 기간 급여를 받으며 군 생활을 경험하고, 이후 장기 복무 여부를 스스로 판단하도록 하겠다는 취지다.

영국 정부는 참가자들이 단순 군사훈련에 그치지 않고 물류, 공학, 공급망 관리, IT 시스템 운용 등 민간 기업에서도 활용 가능한 기술을 익힐 수 있도록 교육 과정을 구성할 방침이다. 문제 해결 능력, 팀워크, 리더십 등 '직무 전이 가능 역량'을 키우는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.

초봉 5000만원 수준…초기 150명 시범 운영

급여와 세부 훈련 과정은 최종 확정되지 않았지만, 일반 신병 기준 연봉은 약 2만6000파운드(약 5000만원)에 이를 것으로 전해졌다. 정부는 초기에는 약 150명을 모집해 제도를 시험한 뒤, 성과에 따라 장기적으로 1000명 이상으로 확대할 계획이다.

존 힐리 영국 국방장관은 "젊은 세대가 군이 제공하는 기술과 훈련을 직접 경험할 수 있는 통로를 마련하는 것이 목표"라며 "국방 인력 확보 방식의 전환점이 될 수 있다"고 말했다.

심각한 병력난이 배경

이번 제도는 영국군이 직면한 심각한 병력난에서 출발했다. 영국은 1960년 의무 복무제를 폐지한 이후 모병제를 유지해왔지만, 최근 10여년간 매년 모집 목표를 채우지 못하고 있다. 올해 10월 기준 영국 정규군 규모는 약 13만7000명으로, 지속적인 감소세를 보이고 있다.

영국 하원 국방위원회는 지난해 보고서에서 "현재 추세가 지속될 경우 고강도 전면전에 대응하기 어렵다"고 경고한 바 있다. 실제로 현재 영국군에서는 8명이 전역할 때 신규 입대자는 5명에 그치는 것으로 알려졌다.

이 때문에 지난해에는 당시 집권 세력이 조기 총선 공약으로 의무 복무제 부활을 검토할 정도로 위기감이 커지기도 했다. 다만 사회적 반발을 고려할 때 강제 징집보다는, 급여와 경력 설계를 결합한 '유인형 복무 모델'이 현실적인 대안으로 떠올랐다는 분석이 나온다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



