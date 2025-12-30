강원랜드, 하반기 신입사원 96명 수료식 개최…가족과 함께 '새 출발'

강원랜드, 2025년 하반기 신입사원 수료식 개최

입문교육 마치고 31일 부로 실무 부서 배치

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 30일 하이원 그랜드호텔에서 지난 9월 채용한 신입사원들의 가족을 초청해 교육 수료식과 환영 행사를 가졌다고 밝혔다.

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 30일 하이원 그랜드호텔에서 지난 9월 채용한 신입사원들의 가족을 초청해 교육 수료식과 환영 행사를 개최하고 있다. 강원랜드 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 최철규 대표이사 직무대행을 비롯한 임직원들과 신입사원 가족 등 330여 명이 참석한 가운데 신입사원들의 새로운 시작을 응원하고, 우수한 인재를 키워준 부모님들께 감사의 마음을 전달하기 위해 마련됐다.

수료식은 직원가족 리조트 시설투어, 교육 수료증 수여, 우수 교육생 시상, 가족 감사 꽃다발 증정 및 오찬 등의 순서로 진행됐다.

지난 9월 모집한 강원랜드 신입사원 96명은 약 4개월간 ▲ 가치교육 ▲ 서비스교육 ▲ 딜링교육 ▲ 현장직무실습 등 업무에 필요한 입문교육 과정을 마쳤으며 31일부터 카지노, 호텔, 리조트 등 실무 현장에 배치돼 본격적으로 업무를 수행한다.

최 직무대행은 "교육과정을 순조롭게 모두 마친 신입사원 여러분은 글로벌 복합리조트 강원랜드의 미래를 이끌어갈 인재"라며 "신입사원들이 본인의 역량을 발휘하고 회사와 함께 성장할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.

최철규 강원랜드 대표이사 직무대행이 30일 하이원 그랜드호텔에서 지난 9월 채용한 신입사원들의 가족을 초청해 교육 수료식과 환영 행사에서 인사말을 하고 있다. 강원랜드 제공 원본보기 아이콘

가족 대표 한진 사원(딜러 직군) 어머니 김혜정님은 "자녀가 이렇게 열정적으로 연수과정에 참여해 강원랜드의 일원이 된 것을 보니 너무 대견스럽다"며 "회사의 정성 어린 환대에 감사드리며, 항상 초심을 잃지 않고 멋진 서비스를 제공하는 강원랜드인이 되길 바란다"고 전했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>