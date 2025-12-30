머스크보다 빠르다…AI 열풍에 2030 억만장자 급증

제품 없어도 3년만에 억만장자 대열

'서류상 억만장자'…"누가 살아남을지 관건"

오픈AI 등 인공지능(AI) 열풍에 40세 미만 젊은 부자들이 늘어나고 있으며, 이들이 억만장자가 되는 데 걸리는 기간도 대폭 줄어든 것으로 나타났다고 뉴욕타임스(NYT)가 29일(현지시간) 보도했다.

최근 데이터 라벨링 스타트업 '스케일AI', AI 코딩 스타트업 '커서', AI 검색엔진 '퍼플렉시티', 채용 플랫폼 '머코', 휴머노이드 로봇 제작사 '피겨AI', AI 연구소 '세이프슈퍼인텔리전스', AI 법률 스타트업 '하비' 등의 기업 가치가 억대로 성장한 것으로 확인됐다.

퍼플렉시티 로고. 로이터연합뉴스

이들 기업의 창업자들이 억만장자 대열에 합류하는 데 걸린 기간은 세계 최고 부자인 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)보다 훨씬 짧다. 머스크 CEO는 1999년 페이팔의 모태가 된 엑스닷컴을 창업한 이후 페이팔 매각, 스페이스X 창업, 테슬라 상장 등을 거쳐 2012년에야 억만장자가 될 수 있었다.

반면 최근 젊은 AI 기업 창업자들이 억만장자가 되는데 걸린 기간은 짧게는 4개월에 불과하다. 오픈AI 출신 미라 무라티(37)는 지난 2월 '싱킹머신스랩'을 설립하고 불과 4개월 만에 기업가치 100억달러(약 14조3310억원)를 달성했다.

오픈AI 출신인 일리아 수츠케버(39)는 작년 6월 '세이프슈퍼인텔리전스'를 설립했는데 아직 아무런 제품도 출시하지 않았지만 기업가치를 320억달러로 인정받았다.

2022년 '피겨AI'를 설립한 브렛 애드콕(39)은 창업 3년 만에 개인 순자산이 195억달러로 늘어났고, 같은 해 영업을 시작한 아라빈드 스리니바스(31)의 퍼플렉시티도 기업 가치가 200억달러에 달한다.

메타가 작년 6월 투자한 스케일AI 정도만 예외적인 사례로 볼 수 있다. 알렉산더 왕(28) 메타 최고AI책임자(CAIO)가 2016년 설립한 스케일AI는 비교적 조용하게 성장해왔다.

NYT는 이들 신흥 억만장자에 대해 "투자자들이 기업 가치를 경쟁적으로 높이며 단기간에 기업 가치를 끌어올렸다"고 평가했다.

신흥 AI 억만장자들의 또 다른 특징은 젊다는 것이다. '커서'의 마이클 트루엘(24) CEO와 다른 공동창업자들은 지난 2022년 매사추세츠공대(MIT)를 중퇴하고 창업해 3년 만에 억만장자가 됐다. '머코'의 브렌던 푸디(22) CEO도 2023년 조지타운대를 그만두고 고등학교 동창들과 창업해 100억달러 기업을 일궜다.

다만 성별 쏠림 현상은 여전하다. 스케일 AI를 공동 창업한 루시 궈(31)와 무라티 싱킹머신스랩 창업자 등을 제외하면 신흥 AI 억만장자들의 대다수는 남성이다.

기술 경제 전문가인 마거릿 오마라 워싱턴대 교수는 "초창기 도금시대(Gilded Age)나 닷컴 붐처럼 이번 AI 시대는 젊은 사람들을 매우 빠르게 아주 부자로 만들어주고 있다"며 AI 열풍이 이에 참여하는 사람들의 동질성을 증폭시켰다고 말했다.

이들이 축적한 부가 아직 실현되지 않은 평가액에 불과해, '서류상 억만장자(Paper Billionaire)'라는 지적도 있다.

자이 다스 사파이어 벤처스 파트너는 "관건은 이들 기업 중 누가 살아남을 것인지이다. 그리고 이 창업자 중 누가 명목상 억만장자가 아닌 진정한 억만장자가 될 수 있을까"라며 스타트업들이 기대에 부응하지 못하면 그들의 부가 순식간에 사라질 수 있다고 짚었다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



