이혜훈, 내란 옹호 논란 사과…"당파성 갇혀 본질 놓쳐"

"내란 사태는 민주주의 무너뜨리는 행위"
"내란 극복에 힘쓴 분들께 죄송"
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝힌 뒤 인사하고 있다. 2025.12.29 강진형 기자
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 내란 옹호 논란과 관련한 자신의 과거 판단에 대해 공개 사과했다. 정치적 입장에 갇혀 사태의 본질을 제대로 보지 못했다는 점을 인정한 것이다.
이 후보자는 30일 오전 서울 중구 다동 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실 출근길에서 "1년 전 혹한의 시기에 내란 극복을 위해 힘을 쏟았던 모든 분들께 사과드린다"며 고개를 숙였다.
그는 내란 사태에 대해 "헌정 질서를 훼손하고 민주주의를 무너뜨리는 명백한 불법 행위"라며 "당파성에 매몰돼 사안의 본질을 놓쳤다"고 했다.
이 후보자는 또 "기획예산처 초대 장관이라는 막중한 책무를 앞둔 지금, 과거의 실수를 덮은 채 앞으로 나아갈 수는 없다고 판단했다"며 "국민 앞에 먼저 사과하지 않는다면 공직은 결코 정당화될 수 없기 때문"이라고 말했다.
그러면서 "민주주의를 지키기 위해 추운 겨울을 하루하루 견뎌온 분들, 상처받은 모든 분들께 사과드린다"며 "저를 장관으로, 부처 수장으로 받아들여야 할 공무원 여러분께도 진심으로 고개 숙여 사과한다"고 밝혔다.
이 후보자는 이어 "계엄으로 촉발된 사회적 갈등과 분열을 청산하고, 잘못된 과거와 단절해 새로운 통합의 시대로 나아가는 데 혼신의 힘을 다하겠다"며 "대한민국의 미래와 국민주권정부의 성공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>