이혜훈, 내란 옹호 논란 사과…"당파성 갇혀 본질 놓쳐"

"내란 사태는 민주주의 무너뜨리는 행위"

"내란 극복에 힘쓴 분들께 죄송"

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 내란 옹호 논란과 관련한 자신의 과거 판단에 대해 공개 사과했다. 정치적 입장에 갇혀 사태의 본질을 제대로 보지 못했다는 점을 인정한 것이다.

이 후보자는 30일 오전 서울 중구 다동 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실 출근길에서 "1년 전 혹한의 시기에 내란 극복을 위해 힘을 쏟았던 모든 분들께 사과드린다"며 고개를 숙였다.

그는 내란 사태에 대해 "헌정 질서를 훼손하고 민주주의를 무너뜨리는 명백한 불법 행위"라며 "당파성에 매몰돼 사안의 본질을 놓쳤다"고 했다.

이 후보자는 또 "기획예산처 초대 장관이라는 막중한 책무를 앞둔 지금, 과거의 실수를 덮은 채 앞으로 나아갈 수는 없다고 판단했다"며 "국민 앞에 먼저 사과하지 않는다면 공직은 결코 정당화될 수 없기 때문"이라고 말했다.

그러면서 "민주주의를 지키기 위해 추운 겨울을 하루하루 견뎌온 분들, 상처받은 모든 분들께 사과드린다"며 "저를 장관으로, 부처 수장으로 받아들여야 할 공무원 여러분께도 진심으로 고개 숙여 사과한다"고 밝혔다.

이 후보자는 이어 "계엄으로 촉발된 사회적 갈등과 분열을 청산하고, 잘못된 과거와 단절해 새로운 통합의 시대로 나아가는 데 혼신의 힘을 다하겠다"며 "대한민국의 미래와 국민주권정부의 성공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





