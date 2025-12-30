김경일 파주시장 “현장에 답이 있다”…파주문화체육센터서 시민 소통 행보

경기 파주시는 지난 26일 파주문화체육센터 3층 회의실에서 제187회 '이동시장실'을 운영하며 시민과의 소통의 장을 마련했다.

김경일 파주시장이 지난 26일 파주문화체육센터 3층 회의실에서 제187회 '이동시장실'을 운영하며 시민과의 소통의 장을 열고 있다. 파주시 제공

이번 행사는 공공체육시설(스포츠센터)을 이용하는 시민들의 민원을 해소하고 체육시설 프로그램을 개선하기 위한 의견을 직접 청취하기 위해 마련됐으며, 북파주 권역 시민과 센터 이용자 등 60여 명이 참석했다.

이날 행사에는 김경일 파주시장을 비롯한 관계 공무원이 함께해 시민들의 목소리에 귀 기울이며 체육시설 이용 환경과 주차 문제, 신규 프로그램 확대 등에 대해 진솔한 대화를 나눴다. 특히 시민들은 생활 속 불편사항을 직접 전달하고, 현장에서 즉시 해결 방안을 모색하는 등 활발한 소통이 이루어졌다.

김경일 파주시장은 "시민의 입장에서 현장을 직접 살펴보며 체육시설을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 개선하겠다"며 "앞으로도 시민과 함께 만들어가는 소통의 장인 '구석구석 이동시장실'을 이어 나가겠다"고 말했다.

파주시는 이번 이동시장실을 통해 접수된 의견을 토대로 북파주 지역의 공공체육시설 프로그램 개선하고 시민 편의 중심의 서비스를 지속적으로 추진할 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



