젤렌스키 "15년 부족…최대 50년 美 안전 보장 원해"

"20개 종전안 국민투표 필요…최소 60일간 휴전 필요"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 29일(현지시간) 미국이 제안한 15년간 안전보장안이 아닌 최대 50년간의 안전 보장을 원한다고 밝혔다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령.

이날 주요 현지매체에 따르면 젤렌스키 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 전날 회담을 마친 뒤 메신저 앱을 통해 이같이 전했다.

젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령이 회담에서 전쟁 종식을 위한 평화안 초안에 미국의 15년간 안전 보장이 포함돼 있다고 밝혔다. 하지만 이에 "(안전) 보장이 더 길어지길 진심으로 원했다"며 "30년, 40년, 50년 가능성도 진지하게 고려하고 싶다고 했다"고 말했다. 이어 트럼프 대통령의 반응에 대해서는 "그 점을 고려해보겠다고 답했다"고 전했다.

그는 민감한 영토 문제에 대해선 "돈바스 지역을 자유경제구역으로 두는 안을 계속 협상하고 있다"며 "현재로선 추가 세부 사항이 없다"고 했다. 다만 "자유경제구역 구상은 우크라이나 국민과 논의해야 하는 문제"라고 덧붙였다. 자포리자 원자력 발전소 문제도 여전히 미해결 상태라고 전했다.

그는 이 같은 20개 항의 종전안은 우크라이나 국민투표에 부쳐야 한다면서 국민투표를 위해선 최소 60일간의 휴전이 필요하다고 주장했다.

젤렌스키 대통령은 현재 발효 중인 계엄령은 러시아와 전쟁이 끝나고 서방의 안전 보장을 받은 후에야 해제될 것이라는 입장이다.

그는 20개 항의 종전안에 우크라이나와 미국, 러시아, 유럽이 함께 서명해야 하며 이를 위해선 실무 그룹이 필요할 수도 있다고 전했다. 또 종전안의 마무리 작업을 위해 조만간 우크라이나에 미국과 유럽 관계자가 만나기를 원한다고도 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



