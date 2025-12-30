본문 바로가기
K-수출 새 역사 썼다…7000억 달러 시대 활짝 [3분 브리프]

입력2025.12.30 07:50

수정2025.12.30 08:06

시계아이콘00분 56초 소요
[한 눈에 읽기]
①K-수출 7000억 달러 달성…반도체· K푸드 등 성장동력
②종합경기전망 BSI 95.4…3년10개월 연속 기준선(100) 하회
③쿠팡, 개인정보 유출 사태 관련 고객 보상안 발표

MARKET INDEX
K-수출 새 역사 썼다…7000억 달러 시대 활짝 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락…기술주 부진에 산타랠리 휘청

○대형 기술주 비중 축소에 AI 관련주 약세

○귀금속 가격도 급등 후 조정…은 9%·금 4% 하락

TOP 3 NEWS
■ K-수출, 사상 첫 7000억 달러 돌파…세계 6번째 수출대국 도약
○미 관세·보호무역 속에도 7년 만에 기록 경신
○반도체·자동차·선박이 견인
○외국인투자도 역대 최대 
■ 새해 1월 종합경기전망 BSI는 95.4…기업 심리 여전히 부진
○비제조업 BSI는 한 달 만에 기준선 아래
○내수·수출·투자, 1년7개월째 '트리플 악화'
○사업구조 재편 지원 등 기업 활력 제고 필요 
■ 쿠팡, 고객 보상안 발표…1인당 5만원 '사실상 쿠폰'
○개인정보 유출 사태 관련 고객 보상안 발표
○1인당 5만원…총 1조6850억원 규모
○여행 명품 구입 등에 4만원 배정 
그래픽 뉴스 : '자율' 한계 드러난 스튜어드십코드…실효성 논란 넘을까
K-수출 새 역사 썼다…7000억 달러 시대 활짝 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○업계 자율 한계…2016년 도입 후 9년 만에 개정
○이행점검 절차 도입…환경·사회 분야로 넓혀
○"구체적 인센티브·미이행 제재방안 부족"

돈이 되는 法
K-수출 새 역사 썼다…7000억 달러 시대 활짝 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ 미국서도 정신적 피해는 징벌손배 어려워…'쿠팡' 징벌손배 될까
○정신적 피해, 징벌배상 인정 난항
○국내 판례도 배상 확대에 소극적
○쿠팡 사태, 제도 개선 분기점 지적
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025122914244775655
■ 임대인·임차인 모두 가입한 화재보험사… "임차인에 구상 못해"
○동일 보험사 가입 임차인엔 구상권 불가
○보험사, 채권자·채무자 겸해 권리 소멸 판단
○대법 "순환소송·신의성실 원칙에 반해"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025122914275311842
■ "1회 연장분만 임금보상 위법"…고령 기간제 계약갱신 계속 인정돼야
○55세 이상 기간제라도 갱신기대권 인정
○부당해고면 1회 계약분 보상에 그칠 수 없어
○법원 "합리적 갱신 거절 사유, 사용자 입증 필요"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025122914372962553

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

08:00 소매판매 (MoM) (11월)

08:00 산업생산 (MoM) (11월)


○해외

00:30 미국 원유재고

00:30 미국 쿠싱 원유 재고

17:00 스페인 유로존조화물가지수 (YoY) (12월)

20:30 브라질 총 GDP 대비 부채 비율 (MoM) (11월)

23:00 미국 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (MoM) (10월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -3℃(6℃) ｜최고기온 : 2℃(6℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 10%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
K-수출 새 역사 썼다…7000억 달러 시대 활짝 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




