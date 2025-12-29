본문 바로가기
청와대, 김병기 의혹에 "엄중 인식, 입장 표명에는 거리"

송승섭기자

입력2025.12.29 15:24

29일 강유정 청와대 대변인 브리핑

강유정 청와대 대변인이 29일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령 청와대 출근 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스



청와대가 29일 김병기 더불어민주당 원내대표를 둘러싼 의혹에 대해 "엄중히 인식하고 있다"고 밝혔다.


강유정 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 김 원내대표의 의혹을 어느 정도 엄중하게 인식하느냐는 질문에 이같이 대답했다.

다만 강 대변인은 "원내에서 의원들이 선출한 원내대표인 만큼 청와대가 의사 표명에 거리를 둬야 하지 않을까 한다"며 "아직은 의사 표명할 기회는 없다"고 설명했다.


김 원내대표는 배우자 법인카드 유용 등 각종 의혹을 받고 있다. 여당에서도 우려의 목소리가 나오지만 김 원내대표는 아직 공식 입장을 밝히고 있지 않다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
