신세계 직원 8만명 정보 유출…경찰 조사 속 늑장 대응 논란

인지 이틀 뒤 신고·금요일 저녁 공지

신세계그룹 본사와 협력사 직원 등 약 8만명의 개인정보가 유출돼 신세계 측이 피해 기업 신분으로 경찰 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다. 다만 정보 유출 경위가 명확히 밝혀지지 않은 데다 신고 과정에서도 지연 정황이 드러나면서, 이번 사태를 축소하려는 것 아니냐는 의구심이 커지고 있다.

29일 신세계 IT 계열사 신세계I&C에 따르면, 신세계 측은 최근 경찰의 협조 요청을 받고 이번 개인정보 유출 사건과 관련한 조사에 응하고 있다.

신세계 측은 자사·협력사 직원들이 모두 피해자라는 입장을 유지하면서도, 정보 유출의 구체적인 경위에 대해서는 "현재 조사 중"이라는 이유로 공개하지 않고 있다. 유출 원인이 악성코드 감염이라고 설명하면서도, 내부 소행인지 외부 해킹인지, 어떤 경로로 정보가 빠져나갔는지에 대해서는 밝히지 않았다.

대응 시점 역시 도마에 올랐다. 신세계는 지난 24일 개인정보 유출 사실을 인지하고도 이틀이 지난 26일 오후에야 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고했다. 외부 공지 역시 같은 날 금요일 오후 6시 이후 이뤄져, 확인이 쉽지 않은 시간대를 택한 것 아니냐는 지적이 나온다.

앞서 신세계I&C는 지난 26일 배포한 공지문을 통해 "신세계그룹 내부 인트라넷 시스템에서 임직원 및 일부 협력사 직원의 정보가 유출된 정황을 확인했다"고 밝혔다. 유출 대상은 신세계백화점과 이마트 등 그룹 계열사 임직원과 일부 아웃소싱 협력업체 직원으로 파악됐으며, 고객 개인정보 유출은 없는 것으로 확인됐다고 설명했다.





박유진 기자



