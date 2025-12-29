본문 바로가기
中, 9개월 만에 '대만 포위' 군사훈련…"실전 능력 검증"

오수연기자

입력2025.12.29 09:11

시계아이콘00분 33초 소요
중국군이 '대만 포위' 대규모 군사 훈련을 약 9개월 만에 다시 실시한다고 발표했다.


중국군 동부전구 대변인은 29일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이날부터 동부전구 육군·해군·공군·로켓군 등 병력을 조직해 대만해협과 대만 북부·서남부·동남부·동부에서 '정의의 사명-2025' 훈련을 진행한다고 밝혔다.

중국군 동부전구가 발표한 30일 사격 훈련 지역. 동부전구 SNS 캡처

원본보기 아이콘

동부전구 대변인은 "해·공군 전투 대비 순찰과 종합 통제권 탈취, 주요 항만·지역 봉쇄, 외곽 입체 차단 등 과목이 (훈련의) 중점"이라며 "함선·항공기가 여러 방향에서 대만 섬에 접근하며 여러 군종이 합동 돌격하는 것으로 전구 부대의 합동 작전 실전 능력을 검증하는 것이 목적"이라고 말했다.

동부전구는 오는 30일 오전 8시~오후 6시(현지시간)에는 대만을 둘러싼 다섯개 해역·공역에서 '중요 군사 훈련'을 진행하고 실탄 사격도 할 것이라고 밝혔다.


그간 중국군은 대만 총통의 발언이나 미국 등과의 교류를 문제 삼아 '대만 포위' 훈련을 벌여왔다.


작년에는 5월 '리젠(利劍·날카로운 칼)-2024A'와 10월 '리젠-2024B' 훈련을 진행했다. 올해는 지난 3월 대만 총통이 중국을 '적대 세력'으로 규정하고 대만 내 간첩 색출에 나서자 4월 초 '해협 레이팅(雷霆·천둥)-2025A' 훈련을 벌인 바 있다.

이번 훈련은 '해협 레이팅-2025A' 훈련 이후 약 9개월 만이다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr


