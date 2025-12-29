본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

안산 바다향기수목원, 연말 일몰 관람객위해 폐장시간 연장

이영규기자

입력2025.12.29 07:11

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 서해안의 새로운 일몰 명소로 떠오르고 있는 안산시 대부도 '바다향기수목원'이 올해 일몰 관람객을 위해 12월 30~31일 이틀간 폐장 시각을 기존 17시에서 18시로 연장한다. 해당일 해넘이 시간은 17시30분이다.


바다향기수목원 전망대는 맑은 날이면 멀리 충청남도 아산만까지 보이는 최적의 서해 조망 장소다.

바다향기수목원은 온대 남부 식물 식재 연구와 전시를 할 수 있는 최적의 장소로, 현재 온대 남부 및 난대수종의 연구가 선제적으로 활발히 진행되고 있는 곳이다. 또 해안 및 염생식물 주재원이 조성되어 있어 개정향풀 등 희귀한 해안가 식물 등 다른 곳에서는 보기 힘든 식물을 관람할 수 있다.


바다향기수목원 설경

바다향기수목원 설경

AD
원본보기 아이콘

이와 함께 올해 바다향기수목원 정문에는 높이 10m의 대형 크리스마스트리인 '소원 트리'가 조성돼 이색적인 사진 촬영 명소로 활용되고 있다. 기존 창고를 전시관으로 리모델링한 후 지역사회와 예술가들을 위하여 개방한 바다향기전시관에는 연말까지 '나루아틀리에 회원전'이 열리고 있어, 색다른 미술품을 감상할 수 있다.


김일곤 경기도산림환경연구소장은 "올해 마지막 날 수목원 전망대에서 아름다운 일몰도 보고 새해 소망도 기원하는 시간을 도민들이 가졌으면 한다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

항암치료 받으며 일했는데…투병 1년여 만에 숨진 37세 女시장 항암치료 받으며 일했는데…투병 1년여 만에 숨진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

유호정·이재룡 부부, 주차장 부지가 20년 만에 398억 빌딩으로

황하나, 꽁꽁 싸맨 '명품 구속 패션' 화제…얼마길래

"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설

신인감독 김연경의 여운에 빠진 사람들…"'넵쿠시'에 위로 받았다"

하루에 몇 보 걸으세요? 인지 기능 저하 늦추는 '5000보'

쿠팡 사태 한달, 제자리 돌아온 수혜주…"장기적으로 살펴야"

새로운 이슈 보기