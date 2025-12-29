안산 바다향기수목원, 연말 일몰 관람객위해 폐장시간 연장

경기도 서해안의 새로운 일몰 명소로 떠오르고 있는 안산시 대부도 '바다향기수목원'이 올해 일몰 관람객을 위해 12월 30~31일 이틀간 폐장 시각을 기존 17시에서 18시로 연장한다. 해당일 해넘이 시간은 17시30분이다.

바다향기수목원 전망대는 맑은 날이면 멀리 충청남도 아산만까지 보이는 최적의 서해 조망 장소다.

바다향기수목원은 온대 남부 식물 식재 연구와 전시를 할 수 있는 최적의 장소로, 현재 온대 남부 및 난대수종의 연구가 선제적으로 활발히 진행되고 있는 곳이다. 또 해안 및 염생식물 주재원이 조성되어 있어 개정향풀 등 희귀한 해안가 식물 등 다른 곳에서는 보기 힘든 식물을 관람할 수 있다.

이와 함께 올해 바다향기수목원 정문에는 높이 10m의 대형 크리스마스트리인 '소원 트리'가 조성돼 이색적인 사진 촬영 명소로 활용되고 있다. 기존 창고를 전시관으로 리모델링한 후 지역사회와 예술가들을 위하여 개방한 바다향기전시관에는 연말까지 '나루아틀리에 회원전'이 열리고 있어, 색다른 미술품을 감상할 수 있다.

김일곤 경기도산림환경연구소장은 "올해 마지막 날 수목원 전망대에서 아름다운 일몰도 보고 새해 소망도 기원하는 시간을 도민들이 가졌으면 한다"고 말했다.





