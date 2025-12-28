본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"딸꾹질 안 멈춰서"…전 브라질 대통령, 신경 차단 시술

최승우기자

입력2025.12.28 12:05

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9개월간 딸꾹질로 고통…횡격신경이 원인
쿠데타 모의 혐의로 유죄 판결 받아 27년형

쿠데타 모의 혐의로 수감 중인 자이르 보우소나루 전 브라질 대통령이 수개월째 이어진 딸꾹질 증세 치료를 위해 신경 차단 시술을 받은 것으로 알려졌다.


외신들은 보우소나루 전 대통령의 부인 미셸리 보우소나루의 사회관계망서비스(SNS)를 인용, 그가 27일(현지시간) 병원에서 횡격막을 조절하는 횡격신경을 차단하는 의료 시술을 받았다고 보도했다.

의료진은 최근 그가 서혜부 탈장 수술을 받고 입원 중 추가 검사를 진행한 결과, 지속적인 딸꾹질의 원인이 횡격신경 자극과 관련돼 있다고 판단했다고 설명했다.


자이르 보우소나르 전 브라질 대통령. 연합뉴스

자이르 보우소나르 전 브라질 대통령. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

시술은 초음파로 신경 위치를 확인한 뒤 국소 진통제를 주입하는 방식으로 진행됐으며, 절개를 동반하지 않는 비교적 간단한 처치였다고 의료진은 밝혔다. 오른쪽 횡격신경에 대한 시술은 이미 마무리됐고, 왼쪽 신경에 대해서도 추가 시술이 예정돼 있다.


미셸리는 SNS를 통해 "남편이 약 9개월 동안 거의 매일 딸꾹질로 고통받아왔다"고 전했다. 보우소나루 전 대통령은 2018년 대선 유세 중 흉기 피습으로 복부에 중상을 입은 이후 같은 부위와 관련한 수술을 여러 차례 받아왔다.

보우소나루 전 대통령은 2022년 대선 패배 이후 쿠데타를 모의한 혐의로 유죄 판결을 받아 27년형이 확정됐으며, 현재 복역 중이다. 그는 변호인단 요청에 따라 브라질 연방대법원 알렉산드레 지 모라이스 대법관의 허가를 받아 지난주 병원에 입원해 치료를 받고 있다. 병원 치료가 끝나면 수도 브라질리아의 연방경찰 구치소로 복귀할 예정이다.


보우소나루 전 대통령은 지난 11월 건강 악화를 이유로 가택연금형 집행을 요청한 바 있다. 당시 변호인단은 브라질 연방대법원에 전자적 감시를 조건으로 한 가택연금 청원서를 제출하며, "수감 상태가 신체적 안전과 생명에 즉각적인 위험을 초래할 수 있다"고 주장했다. 청원서에는 통제되지 않는 딸꾹질을 비롯해 수면 무호흡증, 식도염, 위염 등 만성 건강 문제가 열거된 것으로 전해졌다.


변호인 측은 부패 혐의로 유죄 판결을 받은 페르난두 콜로르 지멜루 전 대통령에게 가택연금이 허용된 사례를 거론하며 형평성도 강조했다. 다만 법원은 해당 요청에 대해 신중한 입장을 유지해 왔으며, 보우소나루 전 대통령은 이후에도 교정 당국의 관리 아래 치료를 받아왔다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최고' 찍은 日대기업 "통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신인감독 김연경의 여운에 빠진 사람들…"'넵쿠시'에 위로 받았다"

"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설

"달걀은 냉장고 '여기'에 두면 위험"…식중독 부르는 습관

"술 마시는 것보다 저렴"…미국 Z세대가 영화관 가는 이유

트렁크 가득 채운 과자에 짜장면 50그릇…성탄절에 보육원 찾은 삼남매의 아버지

소아·청소년 35만명 ADHD·우울증 등 정신진료 받았다

'성탄절 허브' 中 도시의 트럼프 관세 버티기

새로운 이슈 보기