정재헌 SKT CEO, 연말 통신현장 점검…"품질이 고객 신뢰 출발점"

네트워크 종합상황·기지국 신설 현장 방문

트래픽 대응·안전수칙 준수 등 현황 확인

SKT에 따르면 정 사장은 지난 24일부터 26일까지 성남시 분당 사옥 네트워크 종합상황실과 고양시 기지국 신설 현장, 서울 동대문구 광케이블 접속 작업 현장 등을 방문했다. 이곳에서 통신 트래픽 대응 태세 및 보안, 안전(SHE) 수칙 준수 현황을 확인했다.

이번 현장 방문은 '기본과 원칙'에 초점이 맞춰졌다. 정 사장은 기지국 설치가 진행 중인 작업 현장에 올라 위험 요소를 살펴보고 안전 매뉴얼과 장비도 점검했다.

아울러 종합상황실에서 트래픽 급증에 대비한 비상 대응 체계를 확인하며 연말연시 안정적인 서비스 제공을 당부했다. 또 징검다리 연휴 기간에도 자리를 지키는 구성원들의 노고에 감사 인사를 전하고 애로사항을 경청했다.

그는 "인공지능(AI) 시대의 변화도 탄탄한 기본과 안정적인 통신 네트워크가 뒷받침돼야 가능하다"면서 "품질과 보안, 안전 등에서 원칙을 지키는 것이 고객 신뢰의 출발점"이라고 강조했다.

