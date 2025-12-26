[포토] 드론 조종 체험하는 우원식 국회의장

우원식국회의장이 26일 오전 경기 양평군 옥천면 제11기동사단 108기계화보병대대를 방문, 부대에서 운용중인 드론의 조종체험을 하고 있다. 2025.12.26. 국회사진기자단







