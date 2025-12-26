본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[포토] 최강 한파속 출근길

윤동주기자

입력2025.12.26 10:16

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 최강 한파속 출근길
AD
원본보기 아이콘

기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메뉴에 메가커피 '방긋' "또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

'저속노화' 정희원, 스토킹 고소 연구원에 "살려달라" 메시지

벨튀도 모자라 도어킥?…"다치거나 죽을 수도" 강력 경고

'일본 여행 가지마' 中 또 초강수…여행사에 "비자신청 40% 줄여라"

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

이 대통령, 새해 연하장 발송…"어려움도 함께라면 이겨낼 수 있다"

새로운 이슈 보기