주식 거래 12시간으로 늘리나…거래소, 프리·애프터마켓 TF 신설 추진

박준이기자

입력2025.12.25 20:07

프리·애프터마켓 시스템 구축 TF
주식 거래 시간 확대 검토
내년 1분기 내 결정

한국거래소가 주식 거래시간을 12시간으로 늘리기 위한 본격적인 시스템 구축을 추진한다.


25일 금융투자업계에 따르면 거래소는 오는 29일 이사회를 열고 프리·애프터마켓 시스템 구축 태스크포스(TF) 신설 등이 포함된 조직개편안을 의결할 계획이다.

프리·애프터마켓을 신설해 주식 거래 시간을 오전 7시∼오후 7시 또는 오전 8시∼오후 8시로 확대하는 방안 등을 검토 중인 것으로 알려졌다.


서울 영등포구 여의도 한국거래소 홍보관에 코스피와 삼성전자, SK하이닉스 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스.

구체적인 거래시간 연장 형태는 내년 1분기 내에 결정될 것으로 전해졌다.


앞서 거래소는 전체 회원사를 대상으로 거래 시간 연장과 관련한 공식 입장을 요청해 답변을 취합했고, 이후 주요 증권사들과의 개별 협의 등 절차를 진행해 왔다.

한편 거래소는 내년부터 코스닥시장 상장폐지 업무 전담팀을 1개 추가하고, 야간 파생상품시장 운영을 맡았던 야간시장 개설 TF 등은 폐지할 계획으로 알려졌다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
