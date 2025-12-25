"남산타워 지나가요"…'산타 추적' 영상 공개한 미국

NORAD "레이더로 썰매 이동 확인"

여의도·남산·잠실 등 도심 상공 비행

크리스마스 이브를 맞아 산타클로스가 썰매를 타고 한국 상공을 누비는 모습이 북미항공우주사령부(NORAD)의 추적에 포착됐다.

NORAD는 한국 시간으로 24일 밤 11시 20분대 공식 산타 추적 채널을 통해 "산타가 한국에 도착해 선물 배달을 진행 중"이라며 관련 영상을 게시했다. 공개된 화면에는 산타의 썰매가 서울 도심 상공을 지나며 여의도 63빌딩과 남산 서울타워, 잠실 롯데월드타워 인근을 비행하는 장면이 담겼다. 붉은 코의 루돌프가 선두에 서고, 여러 마리 순록이 이끄는 썰매 뒤편에는 선물 자루가 실려 있었다.

24일 미국 북미항공우주방위사령부(NORAD)가 제공한 산타클로스 위치 추적 영상에서 산타가 썰매를 서울 N타워 주변을 지나가고 있다. 북미항공우주방위사령부 사회관계망서비스(SNS) 영상 캡처 AD 원본보기 아이콘

NORAD가 제공한 이동 경로 정보를 보면, 산타는 이날 오후 6시쯤 북극을 출발해 러시아 극동 지역을 시작으로 아시아·태평양 일대를 순회했다. 이후 일본을 거쳐 오키나와에서 출발한 지 불과 몇 분 만에 제주 상공에 도착했고, 부산과 대전을 지나 서울을 통과한 뒤 한반도 북측과 중국 동북 지역으로 이동했다.

NORAD는 미국과 캐나다가 공동 운영하는 방공 조직으로, 1956년부터 매년 크리스마스 기간 산타의 이동을 가상으로 추적해 공개하고 있다. 이 행사는 냉전 시기였던 1950년대, 산타에게 전화를 걸려던 어린이들의 잘못 걸린 전화에서 시작된 것으로 알려졌다. 당시 군 지휘관이 아이들의 질문에 재치 있게 응답한 것이 계기가 돼 지금까지 이어지고 있다.

24일 미국 북미항공우주방위사령부(NORAD)가 제공한 산타클로스 위치 추적 영상에서 산타가 썰매를 서울 여의도 63빌딩 주변을 지나가고 있다. 북미항공우주방위사령부 사회관계망서비스(SNS) 영상 캡처 원본보기 아이콘

NORAD는 레이더와 위성 시스템을 활용해 산타의 이동을 추정하며, 루돌프의 빨간 코에서 나오는 적외선 신호를 포착해 위치를 확인한다는 설정도 함께 소개하고 있다.

NORAD 관계자는 "산타는 아이들이 잠든 사이에 찾아온다"며 "크리스마스 이브에는 일찍 잠자리에 드는 것이 중요하다"고 전했다. 산타 추적 서비스는 공식 홈페이지와 유튜브, 소셜미디어 등을 통해 전 세계 누구나 확인할 수 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>