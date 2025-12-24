최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
[속보]정보통신망법 개정안 與주도 국회 본회의 통과
2025년 12월 24일(수)
향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무
"한국이 점점 안 보인다"…1인당 GDP 격차에 충격받은 日
"하나쯤은 사둬야 하나"…줄줄이 '사상 최고가' 찍은 금·은·백금
8㎏ 카레 도전 성공한 남성, 주머니에 자꾸 뭘 넣었나 봤더니
"자식이면 25조원 준다"…12국에 100명 자녀 있다는 CEO의 고백
일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'
'마약 혐의' 남양유업 창업주 외손녀 황하나 경찰에 체포
韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입
"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격
"한국, 강대국 되고 싶은건가…핵잠수함 필요 없어" 中 관영언론 어깃장
