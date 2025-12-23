[포토] 장동혁, 필리버스터 최장 기록 경신…'21시간 30분' 넘겼다

장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회 본회의장에서 12·3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법에 대한 무제한 토론을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>