본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]포스코DX, 美 휴머노이드 기업 투자에 강세

송화정기자

입력2025.12.23 09:41

시계아이콘00분 19초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포스코DX 가 미국 휴머로이드 로봇 기업에 투자한다는 소식에 6%대 상승세를 보이고 있다.


23일 오전 9시36분 현재 포스코DX는 전일 대비 1700원(6.37%) 오른 2만8400원에 거래되고 있다.

이날 포스코DX는 미국 산업용 휴머노이드 로봇 기업 '페르소나 AI'사에 200만 달러(약 26억원) 규모의 투자를 하고 로봇 공동 개발과 현장 적용을 위해 적극 협력하기로 했다고 밝혔다.


페르소나 AI는 지난해 6월 설립된 산업용 휴머노이드 로봇 기업으로, 노동 강도가 높은 중후장대 산업현장에 특화된 로봇을 개발하고 있다.


포스코DX는 이번 투자를 통해 그룹사 산업현장의 고위험 수작업 공정을 대체할 수 있는 휴머노이드 로봇 개발과 관련해 협력방안을 구체화해 나갈 계획이다.

[특징주]포스코DX, 美 휴머노이드 기업 투자에 강세
AD
원본보기 아이콘



송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

5억 넘는 '인간세탁기' 설치한 호텔, 90분 사용료 얼마인가 봤더니

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"中 관광객 제로시대 오나" 1월 일본행 항공편 2000건 넘게 무더기 취소

신원식 "尹, 술 마시다 얘기한 줄…계엄, 실제 일어나 크게 실망"

시즌1처럼 또 훔쳐보기…'흑백요리사2' 리뷰·별점 올리는 中 누리꾼

이례적인 장단기 금리 역전…예테크 효과 누리려면?

'靑 폭발물·김현지 실장 위해' 협박글…경찰, 작성자 추적 중

새로운 이슈 보기