[특징주]포스코DX, 美 휴머노이드 기업 투자에 강세

포스코DX 포스코DX 022100 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 1,750 등락률 +6.55% 거래량 1,176,843 전일가 26,700 2025.12.23 09:26 기준 관련기사 '대장주도 다 넘어간다' 뒤숭숭… "네이버, 셀트리온 남았다면 진작 '천스닥'"[코스닥 활성화]②포스코그룹, 연말 이웃돕기 성금 '100억원' 기탁연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 4배 투자금, 신용미수대환 당일 OK! 전 종목 시세 보기 close 가 미국 휴머로이드 로봇 기업에 투자한다는 소식에 6%대 상승세를 보이고 있다.

23일 오전 9시36분 현재 포스코DX는 전일 대비 1700원(6.37%) 오른 2만8400원에 거래되고 있다.

이날 포스코DX는 미국 산업용 휴머노이드 로봇 기업 '페르소나 AI'사에 200만 달러(약 26억원) 규모의 투자를 하고 로봇 공동 개발과 현장 적용을 위해 적극 협력하기로 했다고 밝혔다.

페르소나 AI는 지난해 6월 설립된 산업용 휴머노이드 로봇 기업으로, 노동 강도가 높은 중후장대 산업현장에 특화된 로봇을 개발하고 있다.

포스코DX는 이번 투자를 통해 그룹사 산업현장의 고위험 수작업 공정을 대체할 수 있는 휴머노이드 로봇 개발과 관련해 협력방안을 구체화해 나갈 계획이다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



