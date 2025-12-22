본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산 기장군, 겨울방학 영유아·초등학생 해양수산체험 특강 운영

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.22 17:03

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공예·해양 콘텐츠 13개 프로그램 무료

기장군(군수 정종복)은 22일부터 지역 영유아 및 초등학생을 대상으로 '겨울방학 해양수산 체험·교육 프로그램 특강' 수강생 모집에 들어간다고 전했다.


이 특강은 내년 1월 5일부터 1월 24일까지 3주간 진행, 지역 영유아와 초등학생을 대상으로 매주 월요일부터 토요일까지 총 33회 운영된다. 평일(월~금)은 하루 2회, 토요일은 오전 1회로 진행된다.

프로그램은 ▲데몬헌터스：더피, 바다와 만나다 ▲나전칠기 공예를 활용한 '나전으로 물고기 키링 만들기' ▲바다 이미지 연필꽂이 만들기 등 해양과 예술을 접목한 총 13개의 다채로운 체험형 교육으로 구성됐다.


이번 교육에는 '기장군 1호 장인'을 포함한 기장공예가협회 소속 작가들이 직접 강사로 참여해, 아이들에게 보다 전문적이고 생생한 공예 체험 기회를 제공할 예정이다.


수강료는 전액 무료며, 참가자는 회당 5000원의 재료비만 부담하면 된다. 저렴한 비용으로 수준 높은 문화·예술 창작 활동을 경험할 수 있어 학부모와 학생들의 높은 관심이 기대된다.

수강 신청은 22일 오전 9시부터 기장군 수산자원연구센터 누리집을 통해 선착순 온라인으로 접수한다.


정종복 기장군수는 "미래의 주역인 아이들이 이번 프로그램을 통해 기장 바다와 해양 생물에 대해 즐겁게 배우고 소중한 겨울방학 추억을 쌓길 바란다"며 "다양한 교육 서비스와 체험 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

올해 초 수산자원연구센터에서 겨울방학 특강을 진행하고 있다.

올해 초 수산자원연구센터에서 겨울방학 특강을 진행하고 있다.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日 "젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

머스크 SNS에 뜬 영상에 '화들짝'…콘서트 뒤집은 키 작은 댄서들

생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

이재용, 반도체 직접 챙긴다…DS 기흥·화성 사업장 방문

지난해 개인사업자 연체율 0.98% '역대 최고'

새로운 이슈 보기