'쿠팡' 전방위 세무조사 나선 국세청…美본사거래 탈세 여부 따진다

세종=주상돈기자

입력2025.12.22 16:30

국세청이 개인정보를 대규모로 유출한 쿠팡에 대한 특별 세무조사를 실시하고 있다. 국세청은 국외 거래를 담당하는 조직까지 투입하는 등 전방위적인 세무조사를 진행하고 있다.


22일 업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국과 국제거래조사국은 이날 서울 송파구 쿠팡 한국 본사와 쿠팡풀필먼트서비스에 대한 세무조사를 벌이고 있다. 조사요원 총 150여명을 투입해 세무조사에 필요한 회계 자료 등을 확보한 것으로 알려진다.

'쿠팡' 전방위 세무조사 나선 국세청…美본사거래 탈세 여부 따진다
이번 조사 대상은 표면적으로는 쿠팡의 물류 자회사인 쿠팡풀필먼트서비스다. 하지만 사실상 쿠팡의 거래 전반을 들여다보는 것으로 알려졌다. 서울청 조사4국은 정기 조사 외에 기업의 비자금 조성과 탈세 의혹 등 비정기(특별) 세무조사를 담당하는 조직이다.


국세청은 이번 세무조사에 해외 거래를 담당하는 국제거래조사국까지 투입했다. 쿠팡 미국 본사를 비롯한 쿠팡 그룹 차원의 이익 이전 구조를 조사하기 위한 것으로 풀이된다.


국세청 관계자는 "개별 납세자에 대한 세무조사 등 정보는 확인할 수 없다"고 말했다.




세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr


