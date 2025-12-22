본문 바로가기
자연을 지킨 행정의 힘… 청송군, 경북환경대상 ‘우수상’ 2년 연속 수상

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.22 14:51

경북 청송군(군수 윤경희)은 22일 열린 '2025년 경북환경대상'에서 2년 연속 우수상을 받았다.

청송군, 2년 연속 경북환경대상 ‘우수상’ 수상. 청송군 제공

청송군, 2년 연속 경북환경대상 ‘우수상’ 수상. 청송군 제공

경북환경대상은 경북도가 주관해 매년 기후환경정책, 환경관리, 맑은물정책 3개 분야의 특수·우수 사례를 종합적으로 평가해 뛰어난 성과를 거둔 시·군에 수여되는 의미 있는 상이다.


청송군은 올해 1차 평가에서 ▲탄소중립 생활실천 평가 ▲환경관리 실태 ▲세계 물의 날 추진 ▲정부합동평가 등에서 상위 5개 우수 시·군으로 선정됐다.

이어진 2차 평가에서는 '산소카페 청송군' 탄소중립 이행을 위한 청송사과축제 다회용품 사용 추진, 공공기관의 자발적인 일회용품 사용 감축 활동과 함께, 다문화가족을 위한 안내문·그림 자료를 활용한 '누구나 할 수 있는 올바른 쓰레기 배출' 정책 등 탄소중립과 환경관리 분야에서 높은 평가를 받아 우수상을 받았다.


군 관계자는 "올 한 해 산불 등 어려운 여건 속에서도 탄소중립 실천과 기후위기 대응을 위해 노력한 결과"라며 "앞으로도 군민 모두가 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 지속적으로 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
