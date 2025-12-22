본문 바로가기
[포토] 김정관 장관, 석유화학업계 사업재편 CEO 간담회

조용준기자

입력2025.12.22 14:45

[포토] 김정관 장관, 석유화학업계 사업재편 CEO 간담회
김정관 산업통상부 장관이 22일 서울 중구 대한상공회의소 챔버라운지에서 열린 석유화학산업 구조개편의 성공적 이행을 위한 '석유화학업계 사업재편 CEO 간담회'에 참석, 발언하고 있다.





