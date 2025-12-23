본문 바로가기
재난 현장 긴급조치 빨라진다…사후 징계 면제

임철영기자

입력2025.12.23 14:23

적극행정 운영규정 개정안 국무회의 통과
재난·안전 공무원 신속 결정 돕도록 사후 추인 신설

앞으로 재난이나 국민의 생명과 안전을 위협하는 긴급한 상황에서 현장 공무원들이 신속하고 과감한 결정을 내릴 수 있도록 사후에도 징계 면제가 가능해진다.

재난 현장 긴급조치 빨라진다…사후 징계 면제
23일 인사혁신처는 이 같은 내용을 담은 '적극행정 운영규정' 개정안이 국무회의를 통과했다고 밝혔다.


이번 개정안은 지난 9월 발표한 '재난·안전 분야 조직·인력 강화 방안'의 후속 조치로, 공무원이 책임 부담 없이 긴급 상황에 적합한 조치를 신속히 할 수 있도록 징계 면제 요건이 확대된다는 점이 주요 골자다.

기존에는 기관별 설치된 적극행정위원회의 사전 심의를 거쳐 업무를 처리한 경우에만 징계 면제가 가능했으나 긴급한 재난 상황 등에서는 사전심의를 받기가 사실상 어려운 현실을 반영해 사후에도 징계 면제가 가능토록 개선했다.


사전심의에 따라 업무를 처리한 경우 징계 면제가 가능한 대상은 현행과 동일 하게 모든 공무원에게 적용된다. 다만 재난 등 국민의 생명과 안전을 보호하기 위해 긴급한 조치가 필요한 상황에서 적극행정을 추진한 경우에는 사전심의가 없더라도 위원회의 '사후 추인'을 통해 징계 면제가 가능하도록 절차가 신설되는 것이다.


이를 위해 해당 공무원은 조치 이후 위원회에 심의를 요청해야 하며, 위원회에서는 긴급성·필요성 등을 종합적으로 심의해 징계 면제 등을 인정(추인)받을 수 있다.

최동석 인사처장은 "긴급한 재난·안전 상황에서는 단 한 순간의 지체도 국민의 생명과 안전에 큰 피해로 이어질 수 있다"며 "현장 공무원이 불이익에 대한 우려 없이 신속하고 과감하게 대응할 수 있도록 제도적 기반을 공고히 해나가겠다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
