본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

완도군, AI·IoT 기반 어르신 건강 관리 사업 장려상

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.22 13:19

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국 200개 보건소 대상 평가
사업 충실도·시스템 활용도 심사

전남 완도군은 서울 중구 PJ호텔에서 열린 한국사회보장정보원 주관 '모바일 보건소 시스템 활용 성과 대회'에서 'AI·사물인터넷(IoT) 기반 어르신 건강 관리 사업 운영' 분야 장려상을 받았다고 22일 밝혔다.


이번 평가는 전국 200개 보건소를 대상으로 1년간 사업 충실도와 모바일 관리 시스템 활용도를 심사해 우수 기관을 선정했다.

완도군 보건의료원이 '모바일 보건소 시스템 활용 성과 대회'에서 'AI·사물인터넷(IoT) 기반 어르신 건강 관리 사업 운영' 분야 장려상을 받았다. 완도군 제공

완도군 보건의료원이 '모바일 보건소 시스템 활용 성과 대회'에서 'AI·사물인터넷(IoT) 기반 어르신 건강 관리 사업 운영' 분야 장려상을 받았다. 완도군 제공

AD
원본보기 아이콘

해당 사업은 '오늘 건강 앱'과 활동량계, 체중계, 혈압계, 혈당계 등 디바이스를 연동해 참여자가 스스로 건강을 관리하도록 지원한다. 수집된 데이터는 개별 모니터링과 건강 컨설팅에도 활용된다.


2024년과 2025년 사업 완료자 215명을 대상으로 전·후 효과를 점검한 결과, 혈당·혈압 개선과 근력 향상 등 건강 지표가 개선된 것으로 나타났다.


한광일 원장은 "65세 이상 군민이 사업에 참여해 스스로 건강 관리 능력을 높이길 바란다"고 말했다. 사업 참여를 희망하는 군민은 완도군 보건의료원 건강증진과 방문보건팀으로 문의하면 된다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"…수시 합격자 절반 '미등록' 왜? "연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화

낮엔 공무원, 밤엔 댄스 강사 해도돼…MZ 이탈 막기 특단 조치

"매우 인상적" 머스크도 감탄한 中 로봇 '칼군무'

웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍

지방 건설 부양한다더니…LH 미분양 매입, 대전·울산·강원 '실적 0건'

새로운 이슈 보기