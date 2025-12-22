완도군, AI·IoT 기반 어르신 건강 관리 사업 장려상

전국 200개 보건소 대상 평가

전남 완도군은 서울 중구 PJ호텔에서 열린 한국사회보장정보원 주관 '모바일 보건소 시스템 활용 성과 대회'에서 'AI·사물인터넷(IoT) 기반 어르신 건강 관리 사업 운영' 분야 장려상을 받았다고 22일 밝혔다.

이번 평가는 전국 200개 보건소를 대상으로 1년간 사업 충실도와 모바일 관리 시스템 활용도를 심사해 우수 기관을 선정했다.

완도군 보건의료원이 '모바일 보건소 시스템 활용 성과 대회'에서 'AI·사물인터넷(IoT) 기반 어르신 건강 관리 사업 운영' 분야 장려상을 받았다. 완도군 제공

해당 사업은 '오늘 건강 앱'과 활동량계, 체중계, 혈압계, 혈당계 등 디바이스를 연동해 참여자가 스스로 건강을 관리하도록 지원한다. 수집된 데이터는 개별 모니터링과 건강 컨설팅에도 활용된다.

2024년과 2025년 사업 완료자 215명을 대상으로 전·후 효과를 점검한 결과, 혈당·혈압 개선과 근력 향상 등 건강 지표가 개선된 것으로 나타났다.

한광일 원장은 "65세 이상 군민이 사업에 참여해 스스로 건강 관리 능력을 높이길 바란다"고 말했다. 사업 참여를 희망하는 군민은 완도군 보건의료원 건강증진과 방문보건팀으로 문의하면 된다.





