신한투자증권 MTS, 스마트앱어워드 금융서비스 혁신대상

신한투자증권은 자사의 투자 플랫폼 앱 '신한 SOL증권' MTS가 '스마트앱어워드 2025'에서 금융서비스 혁신대상을 수상했다고 22일 밝혔다.

스마트앱어워드는 한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주관하는 모바일 서비스 평가로, 4000여 명의 전문가 평가위원단이 디자인·기술·콘텐츠·서비스를 종합 심사해 우수 서비스를 선정한다. 올해 '신한 SOL증권' MTS는 홈 화면 개편을 통해 투자 접근성과 사용 편의성을 대폭 높인 점을 높이 평가받았다.

신한투자증권은 고객의 소리(VOC) 분석과 고객 인터뷰, 화면 이용 데이터를 기반으로 투자자가 느끼는 불편을 파악해, 이를 토대로 ▲타이밍 콘텐츠 강화 ▲탐색 동선 최소화 ▲앱 속도·반응성 개선 ▲가독성 중심 UI 재정비 등 전반적인 사용자 경험을 개선했다. 특히 인공지능(AI) 기반 개인화 투자 서비스 'AI PB'를 도입해 개인 투자 경험을 한층 발전시켰다고 회사측은 강조했다. 'AI PB'는 관심·보유 종목 기반의 맞춤 정보를 제공해 기존에 고액 자산가 중심으로 제공되던 PB서비스 경험을 AI 기술로 일반 투자자까지 확대한 서비스다.

정용욱 신한투자증권 자산관리총괄사장은 "이번 수상은 그동안 신한 SOL증권이 추구해 온 '고객 중심의 혁신' 방향성을 인정받은 결과"라며 "복잡한 금융 환경에서 고객이 안심하고 선택하는 든든한 투자 동반자로서 앞으로도 혁신과 신뢰를 동시에 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 신한투자증권은 이번 수상을 기념해 인스타그램 댓글 이벤트와 스마트앱어워드 수상 기념감사제를 진행하고 있다. 공식 인스타그램에서 관련 게시물에 축하 댓글을 남기면 추첨을 통해 10명에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 지급한다.

스마트앱어워드 수상 기념 감사제는 신한 SOL증권 MTS에서 지난 18일부터 진행 중이다. 이벤트 페이지에서 퀴즈 정답을 선택하면 이벤트 신청이 완료되며, 신한 SOL증권 MTS를 사용하는 고객 누구나 신청이 가능하다. 추첨을 통해 총 2025명에게 경품 ▲맥북프로 14(1명) ▲허먼밀러 뉴에어론(1명) ▲로보락 Z70(1명) ▲에어팟 프로3(1명) ▲테라건 릴리프 마사지건(1명) ▲신세계 모바일 상품권 3만원권 (20명) ▲국내주식 투자쿠폰 5000원권(2000명) 등을 지급한다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



