본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

홈플러스, 쿠팡이츠 손잡고 퀵커머스 확장

박재현기자

입력2025.12.22 08:41

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

쿠팡이츠 장보기·쇼핑 입점
와우회원 1만5000원 이상 주문 시 무료 배달

홈플러스가 배달앱 쿠팡이츠 '장보기·쇼핑'에 입점하고 퀵커머스 확장에 나선다고 22일 밝혔다.


해당 서비스는 홈플러스 익스프레스 인근에 거주하는 고객이라면 누구나 이용할 수 있다.

홈플러스가 배달앱 쿠팡이츠 '장보기·쇼핑'에 입점하고 퀵커머스 확장에 나선다고 22일 밝혔다. 홈플러스 제공

홈플러스가 배달앱 쿠팡이츠 '장보기·쇼핑'에 입점하고 퀵커머스 확장에 나선다고 22일 밝혔다. 홈플러스 제공

AD
원본보기 아이콘

매장 직원이 주문 즉시 상품을 담아 배달 기사가 빠르게 배송한다. 매장에 따라 '당당 후라이드 치킨', 초밥 등 델리 메뉴와 몽 블랑제 베이커리도 주문할 수 있다.

서비스는 오전 10시부터 오후 10시(점포별 상이)까지 운영한다. 쿠팡 와우회원은 1만5000원 이상 주문 시 무료로 배달된다.


서비스 오픈을 기념해 오는 31일까지 쿠팡이츠에서 홈플러스 퀵커머스 첫 주문 시 최대 1만원 할인 쿠폰을 지급한다. 3만5000원 이상 주문 시 1500원 할인, 4만5000원 이상 주문 시 2000원 할인 쿠폰을 상시 제공한다.


조혜영 홈플러스 온라인마케팅본부장(이사)은 "쿠팡이츠와 협업으로 홈플러스 매장의 신선한 상품을 더 많은 고객들이 빠르게 배송 받게 돼 기쁘게 생각한다"며 "홈플러스가 힘든 시기를 겪고 있지만 온라인 경쟁력을 지속적으로 강화한다면 성공적인 기업회생에 분명한 보탬이 될 것으로 생각한다"고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 800조원" 日 충격 보고서 "건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화

"매우 인상적" 머스크도 감탄한 中 로봇 '칼군무'

10년 연애에 3억 기부 하더니…신민아·김우빈 결혼식 주례도 깜짝

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

술·담배 안했는데 '혈압 254' 뇌졸중 쓰러진 50대…매일 8개씩 마신 '이것' 때문

"건물 40만채 붕괴, 사망자 1만8000명…경제 피해 800조원" 日 충격 보고서

"주민이세요? 1인당 50만원 드립니다"…180억 쏘는 '이곳'

새로운 이슈 보기