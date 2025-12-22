옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화

최고 79층 규모…두번째 높은 초고층 건물

업무시설 35% 이상·주거시설 40% 이하

삼표그룹이 서울 성동구 성수동 옛 삼표레미콘 공장 부지에 최고 79층 규모의 미래형 업무복합단지를 조성하는 '성수 프로젝트'를 본격화한다. 완공 시 롯데월드타워에 이어 서울에서 두 번째로 높은 초고층 건물이 될 전망이다.

성수 프로젝트 조감도. 삼표그룹

22일 삼표그룹에 따르면 성수 프로젝트는 업무·주거·상업 기능이 결합한 대규모 복합개발로, 레미콘·시멘트 중심의 건설 기초소재 기업에서 종합 디벨로퍼로 도약하기 위한 핵심 사업이다.

서울시는 최근 제19차 도시건축공동위원회를 열고 '서울숲 일대 지구단위계획구역 및 삼표레미콘 특별계획구역 세부 개발계획 결정안'을 수정 가결했다. 이에 따라 1977년 가동을 시작해 2022년 철거된 성수 공장 부지는 초고층 복합시설로 개발할 수 있는 제도적 기반을 마련했다.

삼표그룹은 서울시 사전협상제도를 통해 해당 부지를 업무시설 비중 35% 이상, 주거시설 40% 이하의 복합단지로 개발할 계획이다. 성수동을 미래형 오피스와 혁신기업 중심지로 육성하려는 서울시 정책 방향에 맞춘 구상이다.

서울숲 일대 교통 혼잡 해소를 위한 기반시설 개선도 함께 추진된다. 스타트업 지원 공간인 '유니콘 창업 허브'가 들어서고, 성수 부지와 서울숲을 잇는 입체 보행공원도 조성될 예정이다.

이 프로젝트는 지난해 '건축 혁신형 사전협상' 대상지로 선정된 데 이어 '도시건축 창의혁신디자인'에도 이름을 올렸다. 이에 따라 입체 보행 데크 구간에는 건폐율 최대 90% 완화, 용적률 104%포인트 추가 등 인센티브가 적용된다.

삼표그룹은 성수 프로젝트를 통해 업무·주거·상업시설은 물론 호텔 등 숙박 기능을 아우르는 글로벌 미래형 업무복합단지를 직접 개발·운영한다는 목표다. 이를 위해 전담 조직을 꾸리고 전문 인력 영입에도 나섰다. 지난 2월 글로벌 부동산 개발 경험을 갖춘 로드리고 빌바오 사장을 영입한 데 이어, 롯데월드타워 건설을 총괄한 석희철 전 롯데건설 사장을 성수 프로젝트 건설본부장으로 선임했다.

수색 프로젝트 조감도. 삼표그룹

삼표그룹은 성수 프로젝트에 앞서 서울 DMC 수색 프로젝트에도 속도를 내고 있다. 서울 은평구 증산동 일대에 지하 5층~지상 36층, 3개 동 규모의 주상복합 단지를 조성하는 사업으로, 2027년 준공 예정이다. 이곳에는 삼표그룹 신사옥 'SP 타워'가 들어서며 주요 계열사들이 순차 입주할 계획이다. 두 프로젝트에는 삼표그룹이 자체 개발한 저탄소 특수 시멘트 '블루멘트(BLUEMENT)'와 특수 콘크리트 'VAP'가 적용된다.

업계에서는 삼표그룹의 연이은 대형 복합개발을 전통 건설 기초소재 중심 사업 구조에서 벗어나 신성장 동력을 확보하려는 전략적 전환으로 보고 있다.

로드리고 빌바오 사장은 "성수 프로젝트는 서울 도심의 미래 가치를 높이는 동시에 그룹의 사업 확장을 이끌 중요한 이정표"라며 "도시와 시민이 함께 누릴 수 있는 랜드마크를 조성하겠다"고 말했다.





이서희 기자



