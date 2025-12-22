마크롱 "새 핵추진 항공모함 건조…2038년 취역"

프랑스가 퇴역을 앞둔 샤를드골함을 대체할 새로운 핵 추진 항공모함을 건조한다.

AFP통신 등에 따르면 아랍에미리트(UAE)를 방문 중인 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 21일(현지시간) 아부다비 인근 프랑스 군부대를 방문해 신규 핵잠수함 건조 계획을 이번 주 승인했다고 밝혔다.

마크롱 대통령은 "최근 2건의 군사 계획법에 발맞춰 철저하고 포괄적인 검토를 거친 끝에 새로운 항공모함을 도입하기로 결정했다"며 "새로운 포식자의 시대에 (적들에게) 두려움을 주려면 강해져야 한다"고 말했다.

역시 핵 추진 방식으로 건조되는 새로운 항모는 길이 261ｍ의 4만2000t급인 현행 기함인 샤를드골함보다 훨씬 큰 310ｍ, 8만t급으로 건조된다.

승조원 2000명, 전투기 30대를 수용할 수 있는 규모로, 10만t 이상인 미 해군의 슈퍼항공모함에 비해서는 작지만 중국과 영국의 항공모함에는 필적할 만한 것이라고 AFP는 전했다.

카트린 보트랑 프랑스 국방부 장관은 새 항공모함은 기존 샤를드골함의 퇴역 예상 시점인 2038년에 실전 배치될 것이라고 로이터에 밝혔다. 샤를드골함의 경우 발주 15년 후인 2001년에 운용에 들어갔다.

새 항공모함 건조에는 약 102억5000만유로가 소요된다. 로이터에 따르면 관련 부품에 대한 작업은 지난해 시작됐으며, 최종 발주는 2025년도 예산안에 따라 이뤄진다.

러시아·우크라이나 전쟁에서 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국인 미국이 유럽 안보 지원에 소극적인 태도를 보이는 가운데 유럽 각국은 국방을 강화하려 하고 있다. 그러나 프랑스 중도 및 온건 좌파에서는 재정난을 이유로 새 항공모함 건조를 연기해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

마크롱 대통령은 해외 주둔 프랑스군과 성탄과 연말 휴가를 보내는 프랑스 대통령의 전통에 따라 900명의 프랑스 병력이 주둔하는 UAE를 방문했다. UAE는 프랑스 군사 장비의 주요 고객이기도 하다.

이날 그는 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령을 만나 중동의 안정을 위한 관계 강화 방안을 논의하는 한편 마약 밀매 대처에 적극적인 협력을 요청한 것으로 알려졌다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



