美 법무부 "엡스타인 파일 속 트럼프 사진 삭제는 피해자 보호 목적"

NBC 방송 인터뷰

토드 블랜치 미국 법무부 부장관은 법무부가 최근 공개했다가 삭제한 이른바 '엡스타인 파일' 속 도널드 트럼프 대통령 관련 사진에 대해, 해당 조치는 정치적 판단이 아닌 피해자 보호를 위한 결정이었다고 밝혔다.

블랜치 부장관은 21일(현지시간) NBC 방송 인터뷰에서 "사진들에는 여성들이 등장한다"며 "사진 공개 이후 이 여성들에 대한 우려가 있다는 사실을 인지했고, 이에 따라 사진을 내렸다"고 말했다.

그는 또 "피해자 본인이나 피해자 측 변호사, 또는 피해자 권리 단체로부터 신원 식별 가능성에 대한 문제 제기가 들어오면 법무부는 해당 자료를 내리고 조사한다"고 설명했다.

사진 삭제가 트럼프 대통령과 피해자의 연관성을 시사한다는 지적에 대해서는 강하게 선을 그었다.

블랜치 부장관은 "만약 해당 사진에 (엡스타인 범행의) 생존 피해자가 포함돼 있다고 판단했다면 애초에 얼굴을 가리지 않은 채 공개하지도 않았을 것"이라고 일축했다. 이어 해당 사진에 대해 현재 조사 중이며, 검토가 끝난 뒤 다시 공개할 것이라고 덧붙였다.

블랜치 부장관은 엡스타인 파일에 포함된 트럼프 대통령 관련 문서와 사진이 모두 공개될 것인지에 대한 질문에도 "그렇다"고 답하며 "트럼프 대통령이 언급돼 있거나 그의 사진이 있다면 공개될 것"이라고 밝혔다. 다만 "트럼프 대통령이 파일에 등장한다고 해서 엡스타인의 범죄에 연루됐다는 의미는 아니다"라고 강조했다.

그는 엡스타인 파일 전체 공개가 법정 시한을 넘긴 데 대해 피해자 이름과 관련 정보가 충분히 보호됐는지 확인하는 과정에서 시간이 소요됐다고 설명했다. 이어 "피해자 정보를 대량 공개하는 것이야말로 진짜 범죄가 될 수 있다"고 덧붙였다.

앞서 미 법무부는 성범죄자 고(故) 제프리 엡스타인 관련 사건 수사 파일을 19일부터 공개하기 시작했다. 지난 11월 상·하원이 만장일치에 가깝게 통과시키고 트럼프 대통령이 서명한 '엡스타인 파일 투명성 법'에 따른 조치다. 그러나 법무부가 트럼프 대통령 모습이 담긴 사진을 포함해 16건을 공개 하루 만에 삭제한 사실이 알려지며 논란이 확산되고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



