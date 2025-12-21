본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"주민이세요? 1인당 50만원 드립니다"…180억 쏘는 '이곳'

이경호기자

입력2025.12.21 19:38

수정2025.12.21 19:39

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

충북 괴산군이 소비 진작 및 지역경제 활성화를 위해 내년 1월부터 '민생안정지원금'을 지급한다.

괴산군청 전경. 괴산군

괴산군청 전경. 괴산군

AD
원본보기 아이콘

충북 괴산군의회는 지난 19일 제347회 제2차 정례회 본회의에서 2026년도 본예산안을 의결했다. 이로써 '군민 1인당 50만원 민생안정지원금' 사업이 내년(2026년) 집행 단계로 넘어가게 됐다.


군은 내년 1~2월 전 군민 약 3만6000명에게 지역화폐 '괴산사랑카드'로 1인당 50만원을 충전해 지급하는 방안을 추진해 왔다. 총사업비는 약 180억4300만원으로, 대부분이 지원금에 배정됐다.

사용처는 괴산군 내 지역사랑상품권 가맹점으로 제한되며, 신청·사용 기간은 내년 초부터 상반기까지로 검토돼 왔다.


이번 사업은 군이 지난 10월 '민생경제 활성화 지원' 조례를 제정한 뒤 예산 반영 절차를 밟아온 사안이다. 예산안 통과로 지급 추진이 구체화됐다는 것이 군의 설명이다.


신청 기간은 내년 1월 19일부터 2월 27일까지로, 사용기한은 내년 5월 31일까지이다.

충북에서는 괴산군 외에도 영동군, 보은군이 1인당 50만원, 단양군이 1인당 20만원의 민생안정지원금을 주기로 했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이웃집 아이 학원 안가던데" 알고보니…"집안 사정, 어쩔 수 없었대요" "이웃집 아이 학원 안가던데" 알고보니…"집안 사... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술·담배 안했는데 '혈압 254' 뇌졸중 쓰러진 50대…매일 8개씩 마신 '이것' 때문

"시중 절반값" 인기 폭발, 군 마트 랭킹 싹쓸이

김주하 "전 남편 외도에 폭행까지…고막 터지고 뇌출혈" 개인사 첫 고백

다비치 강민경, '주사이모' 연루설에 "전혀 무관" 해명

고소득 전문직 외국인에 술 판매…빈 살만의 사우디 조용한 실험

"주민이세요? 1인당 50만원 드립니다"…180억 쏘는 '이곳'

육사 자퇴 작년 2배·공사 임관 경쟁률 반토막…초급 장교 수급 '비상'

새로운 이슈 보기