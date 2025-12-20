"어떤 금품수수도 없었다" 경찰 출석 전재수, 통일교 의혹 전면부인

14시간 마라톤 조사 후 새벽 귀가

통일교로부터 금품을 수수했단 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀으로 출석하고 있다. 2025.12.19 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

통일교로부터 금품을 수수한 혐의를 받는 전재수 전 해양수산부 장관이 19일부터 이어진 14시간 넘는 조사를 받고 20일 새벽 귀가했다. 전 전 장관은 불법적인 금품을 수수한 적이 없다고 시종일관 강력히 부인했다.

전날 오전 9시 53분께 서대문구 경찰청에서 도착한 전 전 장관은 이날 오전 0시20분께 조사를 마치고 취재진을 만났다. 전 전 장관은 "하나하나 말씀드릴 수는 없지만, 성실한 태도로 조사를 받았다"고 말했다. 이어 "통일교 측으로부터 그 어떠한 금품수수도 없었다는 점을 다시 한번 분명히, 강력히 말씀드린다"고 강조했다.

그는 '통일교 측이 저서 500권을 산 것은 문제가 없다는 입장이냐', '천정궁을 방문한 적이 아예 없는 것이냐'는 등의 질문에는 "죄송하다"고 말한 뒤, 차를 타고 청사를 떠났다.

전 전 장관은 이날 조사 과정에서도 '불법적 금품을 수수한 사실이 없다'며 혐의를 부인하는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 전 전 장관의 진술을 분석한 뒤 재소환 여부를 검토할 예정이다.

전 전 장관은 2018년 무렵 통일교 측으로부터 현금 2000만원과 1000만원 상당의 불가리 시계 1점을 받은 혐의(뇌물수수)를 받는다. 경찰은 이 금품이 통일교 숙원 사업인 한일 해저터널 추진 등을 위한 청탁성이 아닌지 의심하고 있다.

앞서 경찰은 지난 15일 전 전 장관의 부산 주거지, 세종 해양수산부 장관 집무실, 전 전 장관 의원실, 부산 지역구 사무실 등 4곳을 압수 수색했다. 이를 통해 확보한 휴대전화 및 PC 파일, 통일교 행사 관련 축전 등 분석 결과를 토대로 실제 금품이 전달된 정황이 있는지 등을 들여다보고 있다.

지난 10일 출범한 경찰 특별전담수사팀이 정치인 피의자를 소환한 것은 이번이 처음이다. 전담팀 규모를 7명 확충한 경찰은 조만간 더불어민주당 임종성·미래통합당(현 국민의힘) 김규환 전 의원에 대한 수사도 본격화할 예정이다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



