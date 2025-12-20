정은경 복지부 장관, 안동병원 방문해 지역의료 현장 점검

“포괄 2차 종합병원, 지역 완결형 필수의료의 핵심 축”

정은경 보건복지부 장관이 경북 북부권 의료의 핵심 거점인 안동병원을 찾아 지역 필수 의료 강화 방안을 점검했다.

정부가 추진 중인 '포괄 2차 종합병원 지원사업'의 현장 이행 상황을 직접 확인하고, 지역 의료체계의 지속 가능성을 높이기 위한 정책 방향을 공유하는 자리였다.

안동의료재단 안동병원은 정 장관이 지난 19일 병원을 방문해 포괄 2차 종합병원 운영 현황을 살피고, 의료진 및 관계자들과 간담회를 가졌다고 밝혔다.

안동병원은 지난 7월 포괄 2차 종합병원으로 지정된 이후 경북 북부권에서 중증·응급 환자의 최종 치료를 담당하는 핵심 의료기관으로 역할을 수행하고 있다.

현재 안동병원은 약 1800병상 규모에 2000여 명의 임직원이 근무 중이며, 권역응급의료센터와 권역외상센터, 권역 심뇌혈관질환 센터를 비롯해 응급의료 전용 헬기(닥터헬기)까지 운영하는 등 필수 의료 인프라를 갖추고 있다.

의료 접근성이 상대적으로 취약한 북부 경북 지역에서 '지역 완결형 의료체계'의 중심축으로 평가받는 이유다.

이날 간담회에는 정은경 장관을 비롯해 보건복지부 관계자, 권기창 안동시장과 김호섭 복지 건강 국장, 안동의료재단 강보영 회장, 김건영 병원장 및 각 권역센터장이 참석해 지역 의료현장의 애로사항과 제도 개선 과제를 공유했다.

정 장관은 "수익성과 무관하게 외상·분만·소아 등 필수 의료를 지켜온 안동병원의 역할은 매우 중요하다"며 "정주 여건의 핵심은 의료인 만큼, 국정과제인 지역 필수 의료 강화를 위해 포괄 2차 종합병원의 기능을 체계적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

안동병원은 의료인력 확보의 어려움과 배후진료 역량 확충 필요성 등 현장에서 체감하는 구조적 한계를 설명하며, 포괄적 진료 역량을 갖춘 지역 종합병원을 안정적으로 육성하기 위한 정책적 지원을 건의했다.

이에 대해 정 장관은 "현장의 목소리를 면밀히 검토해 역량 있는 지역병원이 지속할 수 있게 운영될 수 있도록 제도적 뒷받침을 아끼지 않겠다"고 답했다.

간담회 이후 정 장관은 권역응급의료센터와 외상센터, 심뇌혈관질환 센터, 닥터헬기 계류장 등을 차례로 둘러보며 의료진을 격려했다.

강신홍 이사장은 "장관의 방문은 지역 의료현장에 큰 힘이 된다"며 "정부 정책과 보조를 맞춰 안동병원이 지역 완결형 필수 의료의 대표 모델로 자리 잡을 수 있도록 역할을 다하겠다"고 말했다.

안동병원은 앞으로 필수 의료 중심의 완결형 치료체계를 더욱 고도화하고, 의료인력과 배후진료 역량을 지속 확충해 경북 북부권 중증·응급 환자의 최종 치료 거점 역할을 한층 강화해 나갈 방침이다.





