경찰, 캄보디아·베트남 국경 부근서 1명 구출…스캠 조직원 26명 검거

경찰은 캄보디아·베트남 국경 부근에서 스캠 단지 내 감금됐던 20대 남성을 구출하고, 조직원 26명을 검거했다고 21일 밝혔다.

이번 대규모 구출·검거 작전은 코리아 전담반 출범 후 양국 경찰이 함께한 세 번째 합동 작전이다. 경찰은 지난 2일 국내 실종 신고 등을 통해 우리 국민의 감금 피해 사실을 확인한 뒤 경찰관 4명을 급파했다.

양국 경찰은 지난 20일 작전 기일로 지정해 합동 작전을 준비 중이었으나 해당 범죄 단지 내 도주 정황이 확인됐다. 이후 코리아 전담반의 긴급 요청을 통해 '몬돌끼리' 지방경찰청 소속 경찰관 40여명이 즉시 투입했다.

경찰 관계자는 "해외 법집행기관과의 긴밀한 협력을 통해 온라인 스캠·보이스피싱과 같은 국제 조직 범죄 척결에 앞장서겠다"고 말했다.





