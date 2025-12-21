본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경찰, 캄보디아·베트남 국경 부근서 1명 구출…스캠 조직원 26명 검거

임춘한기자

입력2025.12.21 09:00

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰은 캄보디아·베트남 국경 부근에서 스캠 단지 내 감금됐던 20대 남성을 구출하고, 조직원 26명을 검거했다고 21일 밝혔다.


경찰청.

경찰청.

AD
원본보기 아이콘

이번 대규모 구출·검거 작전은 코리아 전담반 출범 후 양국 경찰이 함께한 세 번째 합동 작전이다. 경찰은 지난 2일 국내 실종 신고 등을 통해 우리 국민의 감금 피해 사실을 확인한 뒤 경찰관 4명을 급파했다.

양국 경찰은 지난 20일 작전 기일로 지정해 합동 작전을 준비 중이었으나 해당 범죄 단지 내 도주 정황이 확인됐다. 이후 코리아 전담반의 긴급 요청을 통해 '몬돌끼리' 지방경찰청 소속 경찰관 40여명이 즉시 투입했다.


경찰 관계자는 "해외 법집행기관과의 긴밀한 협력을 통해 온라인 스캠·보이스피싱과 같은 국제 조직 범죄 척결에 앞장서겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"당장 그만하세요" 의사들 경고…양치질 후 샤워기로 입 헹구면 '감염 위험' "당장 그만하세요" 의사들 경고…양치질 후 샤워기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대형마트 식료품 훔치고는 무료나눔…산타옷 입은 도둑들 "우리가 로빈후드"

법원 판결에 머스크 재산 1105조원…사상 첫 7000억달러

쿠팡 본사 있는 미국 델라웨어, 기업들의 천국이 된 이유

아이들 장난감이 10만원?…연말 선물도 '소비 양극화'

삼성전자 가전과 구글 제미나이가 만났다…‘비스포크 AI 냉장고’ 공개

정용진 신세계 회장, 美 정재계 광폭 행보…AI·미디어 협력 모색

공격 줄이고 수익 키운 北의 가상자산 전략

새로운 이슈 보기