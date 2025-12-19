본문 바로가기
HBM3E 선전한 삼성전자, 3분기 HBM 시장 2위 탈환

박준이기자

2025.12.19

삼성, 3분기 매출 점유율 22%
마이크론 21%로 삼성 역전
선두 SK하이닉스, 점유율 7%P↓

삼성전자가 올해 3분기 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 마이크론을 제치고 업계 2위를 기록했다.


19일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자의 3분기 매출 기준 HBM 시장 점유율은 22%다. 이는 전 분기 15% 대비 7%포인트 증가한 것이다.

마이크론은 같은 기간 21%를 유지해, 삼성전자에 역전됐다. 삼성전자가 HBM 시장 점유율에서 마이크론에 앞선 건 지난해 4분기 이후 3개 분기 만이다.


카운터포인트리서치 캡처

카운터포인트리서치는 "삼성전자는 올해 상반기 중국으로 수출이 제한돼 고전했으나, 3분기 HBM3E의 선전으로 점유율이 상승했다"고 설명했다.


SK하이닉스는 점유율 57%로 선두다. 다만 전 분기(64%) 대비 7%포인트 감소했다.

지난 3분기 HBM를 포함한 D램 시장 점유율은 SK하이닉스(34%), 삼성전자(33%), 마이크론(26%), CXMT(5%), 난야(2%) 등 순이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
아시아경제

