임실군, 내년도 예산 5천229억 확정

올해 比 157억 증가…5년 연속 5천억 예산

전북 임실군이 19일 군의회 의결을 통해 5,229억원 규모의 내년도 본예산이 최종 확정됐다.

군에 따르면 이번에 선정된 내년도 예산은 올해 본예산 5,072억원 대비 157억원(3.11%)이 증가한 수치이며, 이로써 군은 본예산 기준 5년 연속 5,000억원 예산 시대를 이어가게 됐다.

분야별로 살펴보면 사회복지분야 1,063억원(20.33%), 농림해양수산분야 934억원(17.85%), 국토 및 지역개발 분야 656억원(12.54%), 환경 분야 581억원(11.11%), 문화 및 관광 분야 383억원(7.33%) 순이며, 안전·교육·보건 및 교통·물류·산업 등 모든 분야에 고루 예산을 배정한 것으로 나타났다.

주요 투자사업으로는 '천만 관광 명품도시 임실'실현을 위해 치즈 아이랜드 조성사업 46억원 ▲계획공모형 지역관광개발 사업 35억원 ▲세계명견 테마랜드 조성 사업 22억원 ▲옥정호 생태탐방로 순환체계 구축사업 13억원 ▲민관상생 투자협약사업 8억원 등을 편성했다.

농업 경쟁력 강화를 위한 예산도 눈에 띈다. ▲관정개발 16억원 ▲수리시설 개보수사업 15억원 ▲유기질비료 지원사업 14억원 ▲귀농귀촌 임시거주시설 조성사업 7억원 ▲청년농업인 영농정착 지원사업 5억원 ▲농기계 임대사업 5억원 등의 예산을 편성했다.

▲오수지구 도시재생 활성화사업 114억원 ▲오수면 소재지권 LPG 배관망 구축사업 35억원 ▲관촌면 행복누리원 건립사업 30억원 ▲강진지구 농어촌생활용수 개발사업 25억원 ▲운암면 쌍암지구 앞들 개발사업 23억원 ▲정주활력센터 건립 20억원 등의 예산도 편성했다.

또 교통 인프라 개선을 통한 지역경제 활성화와 국토 균형발전 촉진을 위한 임실역 KTX 정차 설계비 4억원도 반영했다.

그 밖에도 함께하는 따뜻한 공동체 구축과 맞춤형 복지 실현을 위해 ▲어르신 이미용 및 목욕비 지원사업 ▲노인일자리 지원사업 ▲다문화가정 친정방문사업 등의 사업을 편성했으며, 장애인·고령자·아동 등 사회적 약자를 위한 예산도 꼼꼼히 챙겼다.

심 민 군수는 "어려운 재정 여건에서도 군민께 꼭 필요한 사업을 담아내기 위해 고민을 거듭했다"며 "편성된 예산의 신속하고 효율적인 집행을 통해 민선 8기 임실 군정을 성공적으로 마무리할 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다"고 말했다.





