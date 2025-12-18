[포토] 2025 아시아AI대상 시상식

장범식 아시아경제 대표와 주요내빈 및 수상자들이 18일 서울 중구 프레스센터 매화홀에서 열린 '제3회 아시아AI대상 시상식'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 반시계방향으로 정현강 내이루리 대표, 원재호 앵커노드 대표, 신재혁 스카이월드와이드 대표, 고석태 제논 대표, 조준호 클라이원트 대표, 김연수 한글과컴퓨터 대표, 최은수 인텔리빅스 대표, 김지훈 SK텔레콤 부사장, 최준회·김정훈 터네이셔스 공동대표, 배건규 사각 대표, 김필수 아시아경제 편집국장, 이용진 한국지능정보사회진흥원 인공지능정책실장, 김우순 서울지방중소벤처기업청장, 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장, 장범식 아시아경제 대표, 류제명 과학기술정보통신부 제2차관, 이성엽 고려대학교 기술경영전문대학원 교수, 이정민 벤처기업협회 사무총장. 2025.12.18 강진형 기자







