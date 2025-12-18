본문 바로가기
에스엠씨지, 독일 스킨케어 화장품업체와 전략적 업무 협약

박형수기자

입력2025.12.18 15:06

시계아이콘00분 33초 소요
화장품 유리용기 제조업자개발생산(ODM) 업체 에스엠씨지 는 독일 스킨케어 화장품 회사인 예쁘다(YEPODA Gmbh)와 전략적 업무 협약을 체결했다고 18일 밝혔다.


업무 협약에 따라 에스엠씨지는 그동안 예쁘다에 공급해 왔던 제품 용기에서 벗어나 새로운 제품 용기에 대한 디자인 및 제품 공급을 확대하기로 했다. 예쁘다가 필요로 하는 기타 화장품 부자재도 제공함으로써 토털 패키지 물량을 늘린다.

예쁘다는 2020년 독일 베를린에서 설립한 K뷰티 기반 기업으로, 브랜드명도 우리말을 따 '예쁘다(yepoda)'로 불리고 있다. 예쁘다는 천연 성분과 활성 성분을 사용해 100% 한국에서 제조하고 있다. 친환경 포장 솔루션을 사용해 유럽 시장에서 큰 인기를 끌고 있다. 이를 발판으로 내년에는 미국 시장 진출을 추진할 계획이다.


예쁘다는 친환경 가치를 에스엠씨지의 혁신적인 유리 용기 솔루션을 통해 일관성 있게 구현할 것으로 기대했다.


에스엠씨지는 에코탄(ECO TAN), 갈마 스킨케어(GAL SKINCARE) 등 미국, 독일, 스페인, 호주, 스위스 등 20여개 신규 고객사 물량 공급에 대처하기 위해 양산 시스템 구축에 들어갔다. 기존 1개 라인에서 1개 제품만 생산하던 방식에서 2개 제품을 생산할 수 있도록 설비투자를 진행한다.

최승호 에스엠씨지 대표(오른쪽)와 샌더 반 블라델 예쁘다 대표가 전략적 업무 협약을 체결한 뒤 기념 사진을 촬영하고 있다. 에스엠씨지.

최승호 에스엠씨지 대표(오른쪽)와 샌더 반 블라델 예쁜다 대표가 전략적 업무 협약을 체결한 뒤 기념 사진을 촬영하고 있다. 에스엠씨지.

원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
