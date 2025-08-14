본문 바로가기
에스엠씨지, 상반기 영업익 27억…전년比 49.8% 증가

박형수기자

입력2025.08.14 09:32

화장품 유리용기 전문기업 에스엠씨지 는 올해 상반기 누적 매출액 293억원을 기록해 전년 동기 대비 12.2% 증가했다고 14일 밝혔다.


영업이익은 27억원으로 49.8% 늘었다. 순이익은 합병할 때 키움 7호 발행 전환사채 평가에 따른 일회성 합병손실로 약 2억원의 적자를 기록했다.

회사 관계자는 "상반기 실적은 기존 대형 브랜드가 아닌 인디 화장품 브랜드들의 약진에서 비롯됐다"며 "국내 인디 브랜드 제품이 글로벌 전자상거래 플랫폼인 아마존에서 상위권을 차지하며 해외 소비자들의 주목을 받고 있다"고 설명했다.


인디 브랜드의 부상은 화장품 용기 산업에도 긍정적인 변화를 이끌고 있다. 유리용기는 재활용이 가능한 소재이자 고급스러운 이미지를 표현하는 데 적합하다. 인디 브랜드는 화장품 시장 경쟁에서 '프리미엄'과 '친환경' 콘셉트를 동시에 부각할 수 있는 차별화 포인트로 유리용기를 채택하고 있다.


회사 관계자는 "인디 브랜드의 성장과 함께 화장품 유리용기 시장도 동반 성장하고 있다"며 "하반기 인디 브랜드들의 리뉴얼된 신제품이 대기 중"이라고 설명했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
