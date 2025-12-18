본문 바로가기
[포토] 이삿짐 차량 들어가는 청와대

조용준기자

입력2025.12.18 14:02

[포토] 이삿짐 차량 들어가는 청와대
용산 대통령실의 청와대 복귀가 가까워지면서 검문검색이 한층 강화된 가운데 18일 오후 이삿짐을 실은 대형 차량들이 청와대본관으로 이동하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

