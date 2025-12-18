김동근 시장 "의정부형 버스 대혁신…서울 수준 서비스 구현할 것"

의정부시, 시민 이동권 재설계 '버스 서비스 10대 혁신 방안' 발표

노선 중복은 줄이고 연결은 촘촘하게…생활권 잇는 교통체계 전환

노선 재설계·생활권 연계·시스템 재구축…3개 분야·10대 과제 추진

중복·장거리 노선 정비로 낭비 줄이고 이동시간·배차 효율 개선

AI 데이터 기반 운행 관리·통합 버스 브랜드로 교통 품질 고도화

"의정부 버스노선을 재설계하고 생활권 구조에 맞는 버스 체계를 구축해 서울 수준의 교통서비스를 목표로 시민 누구나 더 빠르고 편리하게 이동할 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다."

김동근 의정부시장이 18일 시청 브리핑룸에서 ‘버스 서비스 10대 혁신 방안’을 발표하고 있다. 이종구 기자 AD 원본보기 아이콘

김동근 의정부시장은 18일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "시민들의 발이 되는 버스 서비스를 전면 개편해 '교통 복지 도시'로의 대전환을 이루겠다"며 이 같은 내용이 담긴 '버스 서비스 10대 혁신 방안'을 발표했다. 이번 방안은 비효율적인 중복 노선을 정리하고 데이터 기반의 과학적 배차 시스템을 도입해 시민 누구나 체감할 수 있는 교통 혁명을 이루겠다는 구상이다.

버스 복지의 새로운 도약…이동권 재설계로 체감도 높인다

시는 우선 비효율적인 중복·장거리 노선을 과감히 수술대에 올린다.

시내버스를 철도역 중심의 효율적 노선으로 재편해 증차 없이도 배차 간격을 단축하는 '실용적 혁신'을 꾀한다. 또한, 서울 방면 광역버스와 수요응답형 '똑버스'를 확대하고 학생들의 통학 패턴을 반영한 전용 통학버스를 전면 도입해 학부모와 학생의 만족도를 높일 계획이다.

특히 의정부시는 서울 대비 약 50% 수준의 버스 서비스 경쟁력, 배차 간격과 운행시간의 격차, 재정 대비 효율 저하 등 구조적 한계를 안고 있어 지금이야말로 버스 체계를 전면적으로 재정비해야 할 시점이라고 판단했다.

이번 '버스 서비스 10대 혁신 방안'은 시가 그동안 축적해 온 운행 데이터와 정책 경험을 기반으로 ▲노선 재설계(4개) ▲생활권 연계(3개) ▲시스템 재구축(3개) 등 3개 분야, 10대 과제로 구성됐다.

노선 재설계 분야에서는 서울 방면 광역버스와 의정부똑버스(DRT) 서비스를 확대해 서울 도심과 관내 주요 거점 간 접근성을 개선한다.

또한 학생전용 통학버스를 전면 확대해 학교 분포·통학 패턴을 반영한 맞춤형 노선을 운영하고 등·하교 시간대 이동 부담을 줄여 학생과 학부모의 체감 만족도를 높일 계획이다.

시내버스는 중복 노선 통폐합과 장거리 노선 단축을 통해 철도역 중심의 효율적 노선 체계로 개편하고 기존 차량을 최대한 활용해 증차 없이도 배차 간격을 단축하는 방식으로 운영 효율을 높인다.

이를 통해 시민 이동시간을 줄이는 동시에 공공관리제에 따른 재정 부담 완화도 도모한다.

김동근 의정부시장이 18일 시청 브리핑룸에서 ‘버스 서비스 10대 혁신 방안’을 발표하고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

생활권을 잇는 순환체계 구축…동·서 단절 넘어 하나의 도시로

그간 지적되어 온 동·서 생활권 단절 문제 해결을 위해 '순환형 교통체계'가 도입된다.

시는 마을버스 체계를 흥선·호원·신곡·송산 등 생활권 단위로 재편하고, 의정부 도시 순환버스를 신설해 철도역·대형병원·시청·전통시장 등 주요 거점을 하나의 순환망으로 연결한다.

아울러 차고지와 환승센터를 단계적으로 확충해 공차 거리를 줄이고, 버스-철도-마을버스 간 환승 동선을 최소화함으로써 운행 효율과 배차 안정성을 함께 높일 계획이다.

이러한 순환형 교통체계 구축으로 의정부 동·서 간은 물론, 주거지와 상업지 간 이동이 한층 편리해져 시민이 일상에서 교통 변화를 직접 체감하는 생활밀착형 이동도시로 전환될 전망이다.

광역버스 G6000번. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

시스템 재구축…'데이터'로 판단하는 교통행정

행정의 과학화도 추진된다. 시스템 재구축 분야에서는 AI 기반 '의정부 버스 데이터 시스템'을 구축해 시간대·지역별 수요를 분석하고 배차·노선·운행시간을 과학적으로 조정한다.

이를 통해 정책 결정 과정에서 경험이나 추정이 아닌 데이터 기반 판단 체계를 정착시키고 시민에게는 보다 정확하고 예측 가능한 버스 서비스를 제공할 계획이다.

또한 '의정부형 버스 브랜드'를 개발해 버스와 정류장, 쉘터, 안내체계 전반에 통합 디자인을 적용, 도시 이미지를 정돈하고 교통시설의 가독성과 접근성을 높인다.

의정부 똑버스. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

단계적 추진으로 시민 중심 교통도시 완성

의정부시는 이번 혁신 방안을 단계적으로 추진한다. 내년 중 서울 방면 광역버스 서비스 확대와 의정부도시 순환버스 신설 등 체감도가 높은 과제부터 우선 시행하며 데이터 축적을 통해 중장기적인 버스 혁신 모델을 완성할 방침이다.

시는 이번 버스 서비스 혁신을 통해 버스가 단순한 이동수단을 넘어, 의정부 시민의 일상과 도시 구조를 바꾸는 핵심 인프라로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

김동근 시장은 "버스는 단순한 교통수단을 넘어 시민의 삶의 질을 결정하는 핵심 인프라"라며 "데이터와 현장의 목소리를 결합해 의정부만의 맞춤형 교통 혁명을 완수하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>