“경력단절은 옛말”… 양산시, 여성일자리협의체 가동

여성의 사회·경제적 참여 확대 향한 힘찬 걸음

경남 양산시는 지난 17일 여성의 역량 강화와 복지증진·권익향상을 위해 조성된 여성거점공간 이어 ZOOM에서 여성일자리 협의체 회의를 개최했다.

여성일자리협의체는 지역의 여성일자리 발굴과 양성 평등한 노동환경을 조성해 여성의 사회 경제 참여 확대하기 위해 형성한 협의체로, 여성청소년과 주관으로 민생경제과 일자리창출팀, 양산여성새로일하기센터, 여성일자리 관련 기업체 관계자, 여성친화도시 시민참여단, 젠더전문가를 위원으로 6개 분야 9명으로 구성돼 있다.

이번 회의는 특히, 민생경제과·양산시 여성새로일하기센터의 추진현황 등을 통해 여성 일자리 발굴과 연계 관련 정보를 공유하고 여성일자리 관련 기업체 관계자를 통해 민간 주체들의 구인과 고용유지 등의 애로점과 시민참여단의 여성일자리 사업에 대한 다양한 의견을 공유하기 위해 마련됐다.

양산시는 2026년에도 여성일자리 협의체를 통해 ▲여성의 경력 단절 예방을 위한 노동환경 조성 ▲지역 현황에 맞는 일자리 연계 방안 마련과 지역특화 일자리 발굴 ▲여성고용 촉진과 일자리 창출을 위한 협력체계 구축 등 여성친화도시 일자리정책 관련 사업 등을 적극 전개해 나갈 것이라고 말했다.

여성일자리협의체 위원장 이성미 여성청소년과장은 "여성의 경력 등 능력에 대한 인식 전환을 바탕으로 여성들의 사회·경제 참여를 확대하고 여성의 노동환경을 개선할 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다"고 말했다.





