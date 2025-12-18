본문 바로가기
LH, 임대주택 거주 대학생 위해 장학금 3억원 기탁

최대열기자

입력2025.12.18 09:35

형희재 LH 주거복지계획처장(왼쪽)과 고영종 한국장학재단 상임이사가 17일 장학금 기탁식 후 기념사진을 찍고 있다. LH 제공

형희재 LH 주거복지계획처장(왼쪽)과 고영종 한국장학재단 상임이사가 17일 장학금 기탁식 후 기념사진을 찍고 있다. LH 제공

한국토지주택공사(LH)는 한국장학재단에 기부장학금 3억원을 기탁했다고 18일 밝혔다. LH 임대주택에 거주하는 대학생을 위한 장학금이다. LH는 2021년부터 재단과 함께 장학사업을 해왔다. 지금껏 누적 기부액이 10억원, 받은 학생은 500명에 달한다. LH 임대주택에 거주하는 대학생 가운데 기준중위소득 70% 이하가 대상이다. 가계소득·학업성취도 등을 따져 150명을 선발하며 한 명당 200만원을 지원키로 했다. 조경숙 LH 주거복지본부장은 "주거지원을 넘어 청년층 생활안정과 자립 기반을 마련하기 위한 다양한 주거복지 사업을 추진하겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
