[특징주]'포드 계약해지 충격' LG에너지솔루션 등 2차전지株 약세

LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 388,500 전일대비 27,000 등락률 -6.50% 거래량 224,794 전일가 415,500 2025.12.18 09:42 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세LG엔솔-포드 계약 해지, 늦어지는 유럽공장 가동률 회복[클릭 e종목] LG엔솔 "포드와 9조6000억 전기차 배터리 공급계약 해지" 전 종목 시세 보기 close 이 미국 자동차 기업 포드와 유럽 전기차 공급 계약을 해지하면서, 국내 이차전지 관련 종목들이 약세다.

18일 오전 9시10분 기준 LG에너지솔루션은 전 거래일 대비 2만9500원(-7.10%) 떨어진 38만6000원에 거래됐다. 같은 시간 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 338,500 전일대비 25,500 등락률 -7.01% 거래량 148,978 전일가 364,000 2025.12.18 09:42 기준 관련기사 석화 스페셜티 R&D 지원 '당근책'…품목군 지원방향 제시할듯글랜우드PE·무바달라 '나노H2O' 인수 완료여천NCC, 에틸렌 47만t 폐쇄 가닥…여수산단 사업재편 가시권 전 종목 시세 보기 close 은 2만8000원(-7.69%) 하락한 33만6000원에 거래됐다.

전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 장기화 우려가 부각되면서 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 282,500 전일대비 12,500 등락률 -4.24% 거래량 194,203 전일가 295,000 2025.12.18 09:42 기준 관련기사 기회를 더 크게 살리고 싶다면? 4배 투자금이 정답!로봇株 강세, 정책 모멘텀에 힘입어 연말 랠리 지속 전망넉넉한 투자금으로 수익도 더 크게...4배 투자금을 연 4%대 합리적인 금리로 전 종목 시세 보기 close (-4.75%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 157,900 전일대비 7,900 등락률 -4.76% 거래량 172,129 전일가 165,800 2025.12.18 09:42 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세신용미수대환자금 신청 당일 즉시, 저가매수자금도 OK...금리는 연 4%대코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (-4.64%), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 106,600 전일대비 3,900 등락률 -3.53% 거래량 79,587 전일가 110,500 2025.12.18 09:42 기준 관련기사 SK이노베이션, LFP 배터리 재활용 기술 국제 학술지 등재SK지오센트릭 대표이사 교체…SK이노베이션, 젊은 임원 전진 배치[인사]SK이노베이션 전 종목 시세 보기 close (-3.44%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 99,900 전일대비 3,400 등락률 -3.29% 거래량 1,182,931 전일가 103,300 2025.12.18 09:42 기준 관련기사 코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (-3.00%) 등 다른 2차전지 관련주도 약세다.

전날 LG에너지솔루션은 "포드와 지난해 10월 체결했던 배터리 공급 계약이 거래 상대방의 해지 통보로 종료됐다"고 공시했다. 계약 해지 금액은 약 9조6030억원이며, 이는 최근 매출액 대비 28.5%에 해당한다.

이와 관련해 LG에너지솔루션 관계자는 "최근 정책 환경과 전기차 수요 전망 변화로 인해 포드의 일부 전기차(EV) 모델 생산이 중단됐다"며 "이에 따른 계약 해지 통보에 따른 사항"이라고 설명했다.

이날 조현렬 삼성증권 연구원은 LG에너지솔루션에 대해 "2027년 이후 매출 감소가 불가피해졌다"며 목표주가를 기존 대비 15.5% 낮은 48만원으로 하향 조정하고, 투자의견 '중립(HOLD)'을 유지했다.

그는 "LG에너지솔루션은 그간 유럽 공장의 낮은 가동률을 극복하기 위해 지난 18개월간 6건의 수주 활동을 진행했는데, 가장 큰 규모의 계약이 해지됐다"며 "현재 시점에서 해당 물량을 대체할 신규 수주를 즉각적으로 확보하기가 쉽지 않다. 2027년 유럽 공장 가동률 개선은 예상보다 지연될 수밖에 없다"고 전했다.





