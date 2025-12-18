본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

카카오페이증권, 여기어때와 공동 프로모션…해외주식·숙소 할인

김진영기자

입력2025.12.18 08:43

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

숙소 결제 시 최대 100만원 상당
해외주식 랜덤 지급
여기어때 할인 쿠폰·포인트 혜택도

카카오페이증권이 여행·여가 플랫폼 '여기어때'와 함께 여행 및 투자 혜택을 동시에 누릴 수 있는 공동 프로모션을 선보인다.


양사는 각 서비스 이용 고객에게 해외 주식 선물과 숙소 할인·포인트 혜택을 교차 제공하는 두 가지 이벤트를 마련했다.

카카오페이증권, 여기어때와 공동 프로모션…해외주식·숙소 할인
AD
원본보기 아이콘
숙소 결제하면 해외 인기 주식 랜덤 지급

먼저 이달 16일부터 다음 달 25일까지 '오늘부터 나도 해외주식 주주' 이벤트가 진행된다. 이벤트 기간 여기어때 홈페이지와 모바일 앱·웹에서 숙소를 결제한 고객이 참여 대상이며, 올해 6월부터 11월 사이 숙소 결제 이력이 없어야 한다.

결제 후 여기어때 전용 페이지에서 쿠폰 코드를 발급받아 카카오페이증권에 등록하면, 해외 인기 종목 5종 가운데 1개를 랜덤으로 받을 수 있다. 지급 대상 종목은 ▲애플 ▲구글 ▲테슬라 ▲엔비디아 ▲마이크로소프트 등 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업)다. 지급 금액은 최소 1000원부터 최대 100만원까지 무작위로 제공된다.

1만 원 주식 거래 시 숙소 할인 쿠폰 100% 제공

같은 기간 진행되는 '설레는 주식 거래' 이벤트는 카카오페이증권에서 주식을 거래한 사용자를 대상으로 한다. 올해 6월~11월 사이 일반 주식 거래 이력이 없는 사용자가 이벤트 기간 내 1만원 이상 거래하면 참여할 수 있다. 단, 자동투자(모으기)는 제외된다.


완료 시 참여자 전원에게 국내·해외 숙소 1만원 중복 할인쿠폰이 제공된다. 추가로 쿠폰 수령자 중 추첨을 통해 여기어때 포인트 ▲100만P(1명) ▲50만P(2명) ▲3만P(47명)를 지급한다.


카카오페이증권은 "여행이라는 친숙한 소비 경험에 투자 혜택을 결합해 양사 이용자가 부담 없이 첫 거래에 나설 수 있도록 했다"며 "앞으로도 일상 속에서 자연스럽게 투자 경험을 확장할 수 있는 다양한 협업 모델을 이어가겠다"고 밝혔다.

이벤트 상세 내용은 카카오페이 앱 하단 '증권' 내 '이벤트' 메뉴 또는 여기어때 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 "尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

"제자와 부적절한 관계" 의혹 류중일 전 며느리측, 이혼 소송 사위 집에 '홈캠' 몰래 설치해 기소

'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절에 못 나온다…가석방 '부적격'

동전 쓰는 것보다 녹이는 게 이득?…일본 5엔에 무슨 일이

독도가 다케시마?…세계 최대 항공기 추적 앱 오류

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

"생활비 부담" 트럼프 경제 지지도 최저…중간선거 '빨간불'

새로운 이슈 보기