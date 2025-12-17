포천시, 한탄강 세계지질공원 활성화 위해 민간 단체와 ‘지오파트너’ 협약

시, 지오파트너 6개 단체와 업무협약 체결

체험·숙박 연계 관광 상품 개발 본격화

경기 포천시가 한탄강 유네스코(UNESCO) 세계지질공원의 지속 가능한 발전과 지역 경제 활성화를 위해 민간 전문 단체들과 손을 잡았다.

백영현 포천시장(가운데)이 17일 시청 관계자 및 민간 단체 대표들이 참석한 가운데 '한탄강 세계지질공원 지오파트너(Geo-Partner) 업무협약'을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공

포천시는 17일 시청 관계자 및 민간단체 대표들이 참석한 가운데 '한탄강 세계지질공원 지오파트너(Geo-Partner) 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 한탄강이 가진 세계적인 브랜드 가치에 민간의 창의적인 콘텐츠를 접목해 차별화된 관광 상품을 개발하기 위해 마련됐다.

이번 협약에 참여한 '지오파트너'는 체험 교육, 문화 콘텐츠, 숙박, 지역 공동체 등 각 분야에서 전문성을 갖춘 6개 단체로 구성됐다. 지오파트너 협력단체는 예술과 교육을 접목한 지질공원 체험활동을 운영할 드림공예예술(대표 최현경), 지질명소의 가치를 상품과 문화콘텐츠로 개발할 로컬리티 포천 995(대표 이지혜), 연계형 숙박·체험 프로그램을 운영할 자일랜드(대표 박한정)와 화적연펜션(대표 이건재), 주민 주도 관광 모델을 추진할 한사모협동조합(대표 오학봉)과 한탄강이야기협동조합(대표 이건재) 등이 참여했다.

이번 업무협약을 통해 포천시와 지오파트너는 한탄강 세계지질공원의 지속가능한 공동 목표를 설정하고 관광 활성화를 위한 상품을 개발·판매하며 세계지질공원 브랜드를 활용한 숙박 상품 개발과 판매 등에 협력할 계획이다.

협약에 참여한 한 지오파트너 기관 대표는 "이번 협약은 지역의 지질자원과 민간의 창의적인 콘텐츠가 결합하는 의미 있는 출발점"이라고 말했다.

포천시 관계자는 "이번 지오파트너 업무협약은 민관 협력을 통해 한탄강 세계지질공원의 체험교육과 관광 콘텐츠를 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

포천시는 앞으로 숙박 연계 관광상품 운영, 교육·문화 프로그램 확대, 지질자원을 활용한 관광상품 개발 등을 단계적으로 추진해 관외 체험교육생과 관광객 유입을 확대하고 지역경제 활성화에 기여할 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



