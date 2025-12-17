본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

출마금지 초성전쟁…개혁신당 'ㅇㅈㅁ' vs 권영국 'ㅇㅈㅅ'

박지수인턴기자

입력2025.12.17 08:33

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

권영국 "똑같은 수준으로 돌려드린다"
개혁신당 "음주운전·중대범죄·막말 출마금지"

이준석 개혁신당 대표와 권영국 정의당 대표. 이준석 권영국 페이스북

이준석 개혁신당 대표와 권영국 정의당 대표. 이준석 권영국 페이스북

AD
원본보기 아이콘

개혁신당이 내년 6월 지방선거 공천 원칙으로 이재명 대통령의 이름 초성이 연상되는 'ㅇㅈㅁ 출마금지'를 내세우자 일부 여권에서 '유치한 수준'이라며 'ㅇㅈㅅ 퇴출'을 주장했다. 한글 초성을 따서 각자 만들었지만 정치권에서는 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표를 겨냥한 것으로 보고 있다.


16일 개혁신당은 보도자료를 통해 내년 지방선거에서 '음주운전'이나 '중대범죄 전과자', '막말 이력'이 있는 후보는 공천에서 원천 배제하겠다는 'ㅇㅈㅁ 출마 금지' 원칙을 발표했다. 각 원칙의 첫 글자 초성을 따서 붙인 이름이지만, 여권에서는 이재명 대통령의 이름 초성을 노린 것 아니냐고 지적했다.

이에 권영국 정의당 대표는 자신의 페이스북을 통해 "언제까지 이런 식으로 유치한 정치를 할 셈이냐"며 "똑같은 수준으로 돌려드린다. 'ㅇㅈㅅ 출마 금지 원칙을 제안한다'고 반박했다.


이어 권 대표는 "인종·이주민 차별, 장애인 차별, 성차별·성폭력 발언으로 일관하는 정치인의 의원직 제명 청원을 신속히 처리해 퇴출시키자는 원칙"이라 덧붙였다. 개혁신당의 공천 원칙과 같이 앞글자를 따서 만들었지만, 사실상 이준석 대표의 초성과 같아 반박에 나선 것으로 풀이된다.


특히 이 대표의 대선 기간 성폭력 관련 발언, 장애인 혐오 논란 등을 꼬집은 것으로 보인다. 이 대표는 과거 대선 TV 토론에서 이른바 '젓가락 발언'으로 논란을 빚었고, 급기야 이 대표의 의원직 제명을 촉구하는 국민청원까지 등장해 50만 명이 넘게 서명하기도 했다. 또 장애인 이동권 보장을 요구하며 지하철 탑승 시위를 벌인 전국장애인차별철폐연대(전장연)를 비난해 장애인들의 원성을 산 바 있다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜[농업 바꾼 FTA]⑥ "'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

트럼프, 17일 밤 대국민 연설 예고…경제 성과 강조할 듯

새로운 이슈 보기